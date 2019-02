El exterior del Pabellón de La Magdalena, sin metros suficientes para caballitos Los feriantes aseguran que siete de ellos se quedarían fuera tras medir ayer in situ junto a la comisión de festejos de Versalles C. R. Martes, 19 febrero 2019, 07:37

Los caballitos no encuentran su sitio en Versalles, sin embargo la Comisión de Festejos del barrio está decidida a sacar adelante las fiestas de septiembre cueste lo que cueste. «Serán más modestas, pero nuestro objetivo es organizar algo», aseguró Aída Vázquez, presidenta de la entidad.

Miembros de la comisión acudieron ayer junto a los feriantes a medir la explanada exterior del Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. El colectivo ya había rechazado el año pasado instalarse ahí aduciendo que la gente no acudía. «Al final, ellos (la organización) desistieron también porque no lo vieron viable», afirmaron.

Sin embargo, y por el «buen entendimiento» que ha habido siempre con la asociación de vecinos, ayer volvieron sobre el tema. Según sus mediciones, de los diecisiete feriantes con atracción propia que integran el colectivo, «unos siete u ocho se quedarían fuera». «Queremos ir aunque sea una zona anticomercial, pero no cabemos y no nos vale lo que dijo el año pasado la concejala de Festejos, eso de que 'si no caben todos, que vayan menos' porque, aún quedando fuera esos siete u ocho, no habría ni espacio para hacer un plan de emergencia», valoraron los feriantes.

Para ellos la ubicación óptima es la habitual, «pero sabemos que está descartada». «Ya aceptábamos hasta menos días de fiesta, pero no podemos seguir transigiendo en todo», aseveraron.

Los feriantes se reunirán esta mañana con la concejala de Festejos, Ana Hevia, y con los grupos de la oposición en un encuentro en el que pretenden encontrar una solución a todo el calendario festivo avilesino y no solo a las Fiestas del Bollo, cuya convocatoria pública tiene fecha fijada, mañana miércoles. En principio, se ha solicitado la presencia de dos o tres representantes de los feriantes, aunque el colectivo quiere estar presente al completo para escuchar las distintas posturas. «Queremos arreglar todo Avilés para no estar luego vendidos», indicaron.