«Las 'fake news' atacan las emociones»
J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 25 enero 2019

Los ataques cibernéticos, las 'fake news' -falsas noticias- y los robos de datos informáticos están a la orden del día. «Si quieres que algo no se haga público no lo subas», aconsejó Sonia de Paz Fernández durante su intervención en el debate sobre ciberseguridad celebrado ayer en el Hotel 40 Nudos en el marco de 'Ciencia con palomitas', un ciclo de divulgación científica desarrollado por el Parque Científico y Tecnológico Avilés Isla de la Innovación. Completaban la mesa redonda Julián Dizy Suárez, investigador de I+D en ArcelorMittal, y Alejandro Fernández Casado, investigador de la empresa avilesina Quantobit.

Experta en protección y gestión de datos y presidenta de la Asociación Mujeres por la Igualdad de Asturias, De Paz centró su intervención en las redes sociales. «Nosotros mismos filtramos nuestros propios datos. Comentamos nuestros gustos y nuestras opiniones, y hay aplicaciones capaces de manejar toda esa información», puntualizó.

Establecer restricciones de acceso a los perfiles no deja de ser un parche. «Por mucha privacidad que pongas, la foto, el nombre o los estados son públicos. No se requiere ninguna autorización previa», indicó. De Paz recomendó encarecidamente «cambiar periódicamente las contraseñas, tener un antivirus actualizado y un cortafuegos y fijarnos si la página en la que vamos a introducir los datos es segura. Con todo, en el momento en el que subes algo a internet has perdido el control», concluyó.

Manuel Alejandro Fernández habló de 'fake news', noticias falsas creadas de forma deliberada. «Lo que buscan es polarizar o dividir a la sociedad con un fin concreto. Atacan las emociones, fomentando por ejemplo el patriotismo o el odio al extranjero, y persiguen fines estratégicos. Lo hemos visto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Está más que demostrado que Rusia jugó un papel decisivo, y todo indica a que el escándalo de la consultora Cambridge Analytica, que habría adquirido de forma indebida información de cincuenta millones de usuarios de Facebook, inclinó claramente la balance a favor de Trump. Es presidente gracias a esa campaña», afirmó.

Las 'fake news' «determinan la forma de actuar de la gente en base a los que ven en medios de comunicaciones y redes sociales. Nos bombardean día a día, y es un problema de escala mundial que solo se puede combatir mediante la educación. En algunos países ya han introducido en las escuelas asignaturas que fomentan el espíritu crítico y el escepticismo», concluyó.

Julián Dizy habló de la tecnología Blockchain, «una red de nodos que verifica por sí misma la validez de la información sin que intervenga intermediario alguno», con especial atención a las características que han de cumplir en el ámbito empresarial las aplicaciones basadas en esta tecnología.