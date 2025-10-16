Festillingües celebrará la diversidad lingüística y las culturas este fin de semana en Avilés El encuentro cultural se celebrará en el Palacio de Camposagrado de Avilés

R. D. AVILÉS. Jueves, 16 de octubre 2025, 10:17

Avilés acogerá este fin de semana, del viernes 17 al domingo 19, la primera edición de Festillingües, un encuentro cultural que se celebrará en el Palacio de Camposagrado y que ayer presentaron la concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís, y el director del festival, Inaciu Galán.

Festillingües comenzará el viernes 17 con la apertura del mercado de las lenguas y las culturas, un espacio que reunirá a asociaciones, editoriales y empresas culturales, a las 16 horas. Una hora después tendrá lugar una mesa redonda en torno a la inteligencia artificial, las tecnologías y el futuro de las lenguas minorizadas. A las 18 horas Marina García y Elena Álvarez hablarán sobre su proyecto Asturxules. La jornada se cerrará con la proyección del documental 'De güeles a nietes. La tresmisión xeneracional del asturianu' (19 horas) y con una mesa redonda sobre creación artística juvenil en lenguas minorizadas. (20 horas).

La del sábado 18 será la jornada más intensa del festival con talleres sobre lenguas, un foro de las lenguas y de las culturas, teatro callejero, un taller de creación musical para niños, otro de comedia del arte para la improvisación de lenguas, una conferencia sobre prejuicios lingüísticos y diversidad y una visita guiada teatralizada en torno a la figura de Marcos del Torniello.

El domingo concluirán las tres jornadas con la proyección de un documental.