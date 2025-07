Jay Kristoff, escritor: «Invitaría a una pinta a alguno de los protagonistas de mis sagas por todo lo que los he torturado»

Jay Kristoff (Perth, Australia, 1973) es un escritor especial y se nota en como trata a sus lectores. El australiano ha alcanzado la fama mundial ... con sagas de éxito como 'El imperio del vampiro', pero no se le caen los anillos por sentarse en un banco de Avilés durante el Festival Celsius 232 y firmar tantos libros como sea necesario, para suerte de sus fans.

–¿Qué le está pareciendo Avilés y esta edición tan mediática del Festival Celsius 232?

–Es la primera vez que estoy en esta región de España y me está encantando porque Avilés es una ciudad preciosa. Además, de donde vengo ahora estaría congelando y aquí hace un tiempo maravilloso, es una villa encantadora y este encantada.

–Los organizadores del festival ya habían intentado que viniese sin éxito. Ahora, por fin, se ha logrado.

–Es cierto que hace dos años así me invitaron al festival, pero lo cierto es que no puede venir porque estaba de gira con una de mis novelas. Creo recordar que la primera vez que escuché hablar del festival fue gracias a Joe Abercrombie que es un fijo del Celsius y lleva viniendo muchos años. Fue él quien me dijo lo preciosa que era la ciudad, lo maravilloso que era el entorno y lo genial que se estaba, por eso cuando me ofrecieron venir por segunda vez no tuve dudas.

–¿Cómo lleva esta fama sobrevenida que parece que acompaña a los escritores últimamente, sobre todo a los de fantasía y ciencia ficción?

–Pues la verdad es que es una de las mejores partes de mi trabajo poder tener este contacto con los lectores, aunque es verdad que yo no soy una persona extrovertida. Me encanta conocerles y desde que viajo alrededor del mundo disfruto mucho de encontrarme con ellos. Lo cierto es que el trabajo de escritor es claramente solitario, hay días que me los paso sentado delante del escritorio sin ver a ningún ser humano, y por eso venir a festivales o eventos y conocer gente que incluso se ha tatuado cosas relacionadas con mis personajes, no sé, me parece que es lo mejor del mundo.

–Parece que hay una tendencia a que los autores hagan partícipe a sus lectores a través de las redes de su proceso creativo e incluso adelanten detalles de sus futuras publicaciones. ¿Es algo con lo que se siente cómodo o diría que es una presión?

–Pues la verdad es que creo que es algo bueno y que además genera cierta sinergia entre el autor y los lectores. Creo que la mayoría de los escritores hoy en día tenemos que ser nuestros propios jefes de marketing. De alguna manera tenemos que encargarnos de construir toda esta trama de ideas, que levanten de alguna manera la expectativa de los lectores sobre las futuras novelas que vamos a publicar. De hecho, yo mismo lo hago a menudo y está bien.

–¿También vivió el fenómeno fan como escritor?

–Pues claro. Yo no me puse a escribir hasta que tuve unos 35 años y además en Australia antes no había muchas convenciones, pero según fui creciendo entré en el mundo del fandom. Siendo autor también, puedo ir a muchos eventos y ser admirado por mis lectores, pero también conocer a muchos autores a los que yo siempre he admirado.

–Una pregunta más personal, ¿si pudiese irse de copas con un personaje de ficción con quién sería?

–Muy buena pregunta. Creo que me tomaría una cerveza con Gabriel que es el protagonista de la sala de imperio, o con otros protagonistas de mis sagas, para pedirles perdón por lo que los he torturado.