Fontela asegura que exponer en la cúpula fue para él una «oportunidad» y que no cobró Hugo Fontela. / LVA C. R. OVIEDO. Jueves, 20 junio 2019, 00:47

El pintor Hugo Fontela aseguró ayer que no cobró por su exposición 'Niemeyer by Fontela', inaugurada en la cúpula del Centro Niemeyer en octubre de 2011. «Para mí era una oportunidad exponer allí. El centro se tenía que encargar de lo que era razonable, que era el transporte de las obras, el montaje, las fotografías de la exposición, el texto y el diseño del catálogo. Dentro de los parámetros normales. De hecho, yo me compré una cantidad importante de catálogos para mis amistades. No solo no cobré nada, sino que me impliqué desde el punto de vista económico porque me interesaba a mí», remarcó.

Esta muestra se comenzó a gestar a raíz de su primera exposición institucional el Centro de Revillagigedo, en 2008, que le permitió entrar en contacto con Natalio Grueso y Judit Pereiro, a quien recordó como «parte activa en la génesis de la exposición». «Empiezo a comentar con ellos la posibilidad de hacer un proyecto conjunto» que fue madurando con los años e implicó una visita del entonces matrimonio al estudio que el pintor tenía en Nueva York y dos viajes de Fontela a Río de Janeiro, para conocer el profundidad el proyecto arquitectónico de Oscar Niemeyer y adaptar su obra a él.

Afirmó que los vuelos del primero de esos viajes los pagó la Fundación del Centro Niemeyer. Él asumió el resto de gastos generados en esa estancia así como el segundo viaje, que corrió íntegramente a su cargo. El segundo gasto abonado por la Fundación fueron las «tres o cuatro noches que pasé en el hotel de Avilés durante el montaje de la exposición». Ninguno de sus habituales vuelos entre Nueva York y Asturias fue sufragado por la entidad.

El fiscal puso en duda si Hugo Fontela tenía suficiente renombre en el momento en el que se fraguó la exposición.