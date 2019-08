Del gentío al vertedero en el Xiringüelu Imagen que deja la fiesta del Xiringüelu. / OMAR ANTUÑA El 'prao' de la fiesta amanece cubierto de residuos de la fiesta, algunos de ellos recogidos por espontáneos para sus fincas MARINA MARTÍN PRAVIA Lunes, 5 agosto 2019, 13:30

El 'prao' del Salcedo, en el que ayer se celebró el Xiringüelu, amanecía esta mañana como si allí hubiese tenido lugar una batalla campal de basura. El olor era una mezcla de alcohol y basurero, y el calor no ayudaba: así es la postfiesta.

Por la mañana, en la zona en la que ayer había casetas con bullicio y verbena, hoy sólo había algunas personas que se habían acercado a llevarse materiales que ya nadie quería. «Estos plásticos tan grandes me vienen muy bien para cerrar la finca» contaba una de ellas, mientras arrancaba unas lonas que ayer pertenecieron a una caseta. Todas ellas, que ayer albergaron a tantos romeros, hoy se encontraban derruidas y reducidas a palos de madera. Del 'prao' salían tractores que remolcaban materiales de este estilo, y a los que ahora darán una segunda vida.

En la zona de botellón apenas se podía poner un pie de toda la basura que había. A su lado, el Nalón arrastraba plásticos y botellas río abajo, que acabarán en el mar. Pero no sólo botellas, vasos y gafas de sol de plástico llenaban el suelo de ese área: neveras, sofás, colchones y tiendas de campaña abandonadas formaban también parte del paisaje que quedó en el prado tras tantas horas de romeros divirtiéndose allí.

Toneladas de basura esparcidas por el suelo de la que tendrán que hacerse cargo los servicios de limpieza, que tienen un largo trabajo por delante. Julia Hevia, que ayer asistió a la fiesta, asegura que «por mucha concienciación que se haga sobre que no hay que ensuciar, cuando hay tanta fiesta y tanto alcohol, nadie piensa en eso». Y es que hace apenas unos días la Cofradía del Xiringüelu aseguraba que su objetivo era convertir esta edición en una fiesta «más segura y más limpia». Los datos de incidentes aún no son públicos, pero a nivel de limpieza no se ha conseguido demasiado. Una romería que alberga a más de 40.000 personas es muy difícil de controlar.