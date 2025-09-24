Gondán concluye las pruebas de los catamaranes eléctricos para Lisboa

Astilleros Gondán cerró ayer en la ría de Avilés las pruebas de navegación del décimo de los catamaranes eléctricos que ha construido para la ... empresa portuguesa Transtejo Soflusa y que se encarga del tráfico de viajeros entre las dos orillas del Tajo, en Lisboa.

A lo largo del día, se realizaron las últimas pruebas de navegación del 'Peneiro cinzento', tal como se llama el nuevo buque. Todos los catamaranes llevarán nombres de aves presentes en el Tajo.

Una vez superadas las pruebas de navegación de manera óptima, el catamarán se encuentra amarrado en la dársena de San Agustín a la espera de que atraque en la ciudad el mercante encargado de trasladarlo hasta Lisboa. Si no se producen cambios, la operación deberá realizarse la próxima semana.

De esta manera, Astilleros Gondán concluye exitosamente otro contrato internacional. En este caso, se trataba de construir diez catamaranes para el transporte de viajeros en el río Tajo. La empresa Transtejo Soflusa convocó un concurso internacional que logró la compañía asturiana.

Todos los barcos son gemelos entre sí. La única diferencia es el nombre. Se han construido en fibra de vidrio y cuentan con un motor eléctrico para permitir una navegación sin emisiones de gases de efecto invernadero. Su capacidad es de 544 pasajeros, de los que cuatro son tripulantes, cuenta con una eslora total de 40 metros y una manga de doce metros. El puntal alcanza los 3,13 metros y el calado máximo es de 1,65 metros. Su velocidad de crucero es de dieciséis nudos y cuenta con una autonomía de setenta minutos.

El primero de los catamaranes, 'Cegonha Branca' realizó sus prueba en Avilés en enero de 2023. Una vez construidos en los astilleros, los barcos fueron remolcados hasta la ría de Avilés para hacer las pruebas de navegación y, posteriormente, ser trasladados hasta Lisboa. El contrato, adjudicado en 2020 por un valor de 52,4 millones de euros, que posteriormente se incrementaron en otros diez millones por el aumento de costes y energía tras la epidemia de la covid-19, planteaba la entrega escalonada hasta 2025, objetivo que la empresa ha cumplido. En total, está previsto que la flota traslade al año a 19 millones de personas.