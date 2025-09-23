¿Te gusta la escalada? Ven a disfrutar de una experiencia única en Climbat Avilés ParqueAstur Se trata de la primera empresa del sector que ha obtenido la ISO:9001 reafirmando su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua

Cada vez son más las personas que apuestan por la escalada como un hobby, convirtiéndose en los últimos años en uno de los deportes más demandados. Para acercarlo a todo el mundo independientemente del nivel y de la edad, son fundamentales los rocódromos indoor.

Precisamente en Avilés, en concreto en ParqueAstur, se encuentra Climbat. Un centro inaugurado en noviembre de 2022 y que ofrece una experiencia de escalada única, en un entorno favorable para el desarrollo y la promoción del deporte en Asturias.

Entre los servicios que ofrecen en Climbat se encuentra la escala de forma libre (con entradas de día, cuotas o bonos de entradas), la escuela de escalda dedicada al público infantil, así como cursos, grupos de entrenamiento, clases personalizadas, planes de entrenamiento personalizados, actividades de grupo o cumpleaños infantiles.

Sin duda un amplio abanico de facilidades que pretenden acercar este deporte tanto a principiantes como a escaladores experimentados para que puedan prosperar y disfrutar plenamente de su pasión por este deporte en un lugar que dispone de 1000 metros cuadrados de superficie escalable, zona infantil y zona de bar.

Compromiso con la calidad y la sostenibilidad

Por otra parte, cabe destacar el compromiso que Climbat tiene con la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua. En línea con esto, la compañía es la primera del sector en obtener la ISO:9001. «Renovar esta certificación nos llena de orgullo al ser la primera empresa del sector de la escalada en España que la obtiene, lo que refuerza nuestro liderazgo y compromiso con la excelencia. Esta acreditación demuestra que nuestros centros ponen al cliente en primer lugar y que nuestra gestión se rige por altos estándares de calidad. Esto se traduce en una mejora de la eficiencia en los procesos, en las comunicaciones internas y externas, y en una mayor satisfacción tanto para nuestros clientes y clientas como para nuestro equipo. Durante el último año, hemos revisado y optimizado nuestros procesos en todas las áreas, con el objetivo de ofrecer una experiencia excelente a nuestros clientes y clientas y garantizar una gestión eficiente y responsable», apuntan desde Climbat.

Precisamente, en 2024 Climbat Avilés amplió sus instalaciones con una nueva estructura de escalada en bloque ante el crecimiento de los clientes y la demanda de más superficie escalable.

