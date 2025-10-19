«Los habitantes de San Pedro Navarro lo celebraron con gran alborozo y júbilo»

Tira el historiador y exconcejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Avilés Román Antonio Álvarez de chascarrillo cada vez que habla de los ... habitantes de Valliniello al asegurar que son «los más avilesinos porque pudiendo no serlo quisieron serlo», en alusión a la votación democrática que llevaron a cabo hace un siglo para decidir su anexión al municipio de Avilés desgajándose del de Gozón. Fue un proceso que ayer detalló en una conferencia en la carpa de la fiesta tras la cual ofreció un concierto del tenor Emilio Menéndez.

Menéndez escogió un repertorio variado, pero quiso hacer un guiño a la efeméride y a los vecinos con una serie de temas avilesinos «que se han escuchado toda la vida». También sonaron boleros, tangos y habaneras. Algo más de una hora de concierto que fue celebrado por todo lo alto.

Previamente, Álvarez contextualizó históricamente un centenario que fija a finales de agosto, aunque LA VOZ DE AVILÉS de 1925 recoge la noticia del festejo de los habitantes de San Pedro Navarro un domingo 26 de julio. Según la crónica de entonces, el alcalde Valentín Alonso García, acompañado por cinco concejales, fueron recibidos por los nuevos concejales y alcaldes de barrio, los maestros con su alumnado y la Banda Municipal y disfrutaron después de una romería en el campo del Xarriso.

Explicó Román Antonio Álvarez que fue a raíz de la muerte de Fernando VII, en el siglo XIX, cuando se implantó régimen liberal, se crearon los municipios constitucionales y comenzaron a desaparecer los antiguos concejos del Antiguo Régimen.

En este momento fue cuando Illas y Castrillón se segregaron de Avilés, pero «al mismo tiempo que este movimiento centrífugo, hay otro centrípeto y algunos territorios piden cambiarse de municipio para estar más cerca de los servicios municipales». Este fue el caso de Valliniello y otros territorios de la comarca como Trasona o San Juan de Nieva que «piden unirse a Avilés porque les quedaba más cerca y vendían aquí sus productos en las ferias». En principio no triunfó ninguna porque la legislación favorecía la disgregación. «Tuvo que ser en el siglo XX, con Primo de Rivera, cuando se crea el Estatuto Municipal que favorecieron estos movimientos. Se produjeron en toda España multitud de segregaciones y agrupaciones», explicó.

El expediente de Valliniello se tramitó en 1920 y fue aprobado cuatro años después. «Hubo que crear comisiones de gente de Luanco, Avilés, Valliniello, agrimensores, concejales..., poniendo límites, los mojones en colinas, bosques, ríos...» hasta que se culminó y «los habitantes de San Pedro Navarro lo celebraron con gran alborozo y júbilo».

Los actos de conmemoración continuarán hoy con una misa (12 horas), una danza prima y la actuación de la Banda de Música de Avilés (13 horas). El broche será una comida popular en la carpa instalada en la plaza de la iglesia.