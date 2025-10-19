El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edil de Participación, el historiador Román Antonio Álvarez, el presidente del Puerto, la alcaldesa de Avilés y el de Gozón. PALOMA UCHA

«Los habitantes de San Pedro Navarro lo celebraron con gran alborozo y júbilo»

Álvarez contextualizó históricamente un centenario que fija a finales de agosto, aunque LA VOZ DE AVILÉS de 1925 recoge la noticia del festejo de los habitantes de San Pedro Navarro un domingo 26 de julio

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Tira el historiador y exconcejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Avilés Román Antonio Álvarez de chascarrillo cada vez que habla de los ... habitantes de Valliniello al asegurar que son «los más avilesinos porque pudiendo no serlo quisieron serlo», en alusión a la votación democrática que llevaron a cabo hace un siglo para decidir su anexión al municipio de Avilés desgajándose del de Gozón. Fue un proceso que ayer detalló en una conferencia en la carpa de la fiesta tras la cual ofreció un concierto del tenor Emilio Menéndez.

