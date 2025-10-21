Una operación de cadera al día en el Hospital San Agustín de Avilés

El doctor Sergio Ramos García, jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), ofreció ayer en el Centro de ... Servicios Universitarios de Avilés una conferencia titulada 'Fractura de cadera: una epidemia silenciosa. Protocolo de asistencia compartida en el Hospital San Agustín', en un acto organizado por la Asociación Cultural La Serrana y la Asociación de Antiguos Trabajadores del Área Sanitaria de la comarca de Avilés.

«Ahora mismo estamos realizando una operación al día en el hospital, unas 365 al año. Es una cifra muy alta, la mayor hasta la fecha, pero es cierto que irá a más porque viene derivada del aumento de la esperanza de vida en la población. Al final hay gente con cien años que vive sola y eso da lugar a cuestiones como las fracturas de cadera», asume el cirujano.

Nada más llegar a la jefatura del servicio hace poco más de un año, el doctor Ramos puso en marcha el protocolo de asistencia compartida, que «implica una atención multidisciplinar para mejorar el pronóstico y la recuperación del paciente, combinando la experiencia de traumatólogos, internistas y otros profesionales», apunta. Incluye la preparación preoperatoria, el seguimiento durante la hospitalización y la asistencia postoperatoria para la rehabilitación. «Antes había pacientes que tenían que esperar entre cinco y siete días para operarse porque venían con problemas. Ahora lo hemos reducido, era uno de nuestros objetivos principales».