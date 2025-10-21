El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El doctor Sergio Ramos minutos antes de su conferencia ayer en el Centro de Servicios Universitarios. PABLO NOSTI

Una operación de cadera al día en el Hospital San Agustín de Avilés

Sergio Ramos, jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología, explicó ayer el protocolo de asistencia compartida

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 21 de octubre 2025, 07:45

El doctor Sergio Ramos García, jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), ofreció ayer en el Centro de ... Servicios Universitarios de Avilés una conferencia titulada 'Fractura de cadera: una epidemia silenciosa. Protocolo de asistencia compartida en el Hospital San Agustín', en un acto organizado por la Asociación Cultural La Serrana y la Asociación de Antiguos Trabajadores del Área Sanitaria de la comarca de Avilés.

