«Intríngulis políticos» sin interés para el tribunal Miércoles, 24 abril 2019, 02:36

La exalcaldesa de Avilés no ahorró ayer explicaciones a ninguna de las preguntas que le formularon, si bien el fiscal Alejandro Cabaleiro recondujo en numerosas ocasiones sus respuestas para que se ajustaran a la pregunta con un 'sí', un 'no' o un 'no lo recuerdo'. Más tolerante fue el presidente del tribunal hasta que se alcanzaron las dos horas de declaración. A partir de ahí, él también cortó varias veces a Varela, incluso a la abogada de Foro Asturias, Teresa Domínguez, cuyas preguntas en clave más política no fueron del gusto de Javier Domínguez Begega. «No me interesan los intríngulis políticos», advirtió. La letrada se centró en la cesión de los terrenos, en la licencia de actividad del centro y en el burofax remitido por el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Raimundo Abando, solicitando la convocatoria de una reunión. «No entiendo por qué me lo envió a mí, yo no tenía capacidad para convocar un patronato», contestó.

A pesar de que Pilar Varela respondió con paciencia y educación, sí se notó que alguna apreciación del fiscal no le hizo ninguna gracia. Ocurrió, por ejemplo, cuando este puso en tela de juicio el aparente intenso trabajo de los patronatos que no fructificó en nuevos patronos privados. «No es tan fácil como parece», se defendió Varela, que aprovechó para informar de que ella personalmente había intentado la incorporación de ArcelorMittal sin éxito.