IU respalda a Ana Solís porque la reprobación «sólo se entiende en clave interna del PP»

El coordinador local de Izquierda Unida, Juan José Fernández, renovó ayer el apoyo de la coalición a su concejala Ana Solís y negó la existencia ... de motivos para su reprobación, tal como ha planteado el Partido Popular a través de su portavoz municipal, Esther Llamazares. Fernández recordó que «se reprueba a un concejal por cosas muy graves y viendo el Pleno sólo encuentro los habituales rifirrafes entre ediles por temas muy sensibles como son el asturiano o el genocidio de Gaza».

Fernández defendió la postura de Ana Solís, recordando que había hablado de «comportamientos ignorantes» después de que se definiese gasto estúpido una partida de apoyo al asturiano. «España es mucho más que toros y flamenco, como piensan muchas personas y entre ellos los concejales de Vox. En IU estamos orgullosos de nuestra cultura, de nuestro acervo. El asturiano ya está en el Fuero de Avilés, en el siglo XI. Defendemos nuestra cultura, aunque parece que a Vox y a mucha gente del PP le sobra», dijo.

Juan José Fernández también defendió la actitud de la coalición sobre la protesta en La Vuelta a España contra el genocidio en Gaza. «Fue una protesta ejemplar, que no alteró la competición. No hubo un discurso de odio, sino un discurso de humanidad, defendiendo la paz y derechos humanos, rechazando la guerra», aseguró.

El coordinador local de IU recordó que la tangana plenaria enfrentó a Solís con María Coto, concejala de Vox. «Es una concejala de otro partido, la única explicación que tengo no es política, sólo se entiende en clave interna del PP», aseguró Fernández, que reprochó a Llamazares «militar en el partido de me gusta la fruta o que llama perro al presidente del Gobierno, como si no fuesen faltas de respeto». Para el dirigente, la reprobación sólo busca «el autobombo de la persona que la plantea». En su análisis, «desde que perdió el congreso local, Llamazares está desatada. Ve que no tiene el apoyo del partido y busca hacerse la imprescindible ante sus compañeros para garantizar su supervivencia política».

Vox se suma

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, expresó el respaldo de los tres concejales a la iniciativa popular como respuesta ante «los modos de esa señora que venimos sufriendo en todos los plenos», aseguró en referencia a la concejala Ana Solís.

Riola afirmó que la actitud de la concejala de Izquierda Unida «es un elemento de distorsión constante, llevamos varios plenos en los que no hemos podido tener un debate sosegado por su actitud e intervenciones». La portavoz voxista reprochó a Solís su tendencia a «la falta de respeto, a una actitud de odio constante que hace imposible cualquier debate y unas intervenciones marcadas por un discurso guerracivilista que sólo busca la confrontación, no el trabajo a favor de los avilesinos».

Y Llamazares se ratifica

Por su parte, Esther Llamazares respondió ayer a las declaraciones del portavoz del PSOE, Manuel Campa, ratificándose en sus planteamientos y recordando al edil socialista, que el pasado martes rechazaba la reprobación a Ana Solís, que «en todos los plenos, los insultos, los improperios, la falta de respeto a los grupos y la soberbia con la que contestan a nuestras iniciativas los miembros del gobierno demuestran no sólo una falta de respeto institucional, sino también una preocupante carencia de educación y un exceso de superioridad moral».

Llamazares también se ratificó en sus afirmaciones sobre los terroristas que se sientan en el Congreso, recordando que «en febrero de 2025, con el permiso del PSOE, los grupos independentistas y Sumar, un yihadista condenando por los atentados de Barcelona y Cambrils compareció en una comisión de investigación. Y en el propio Congreso hay una diputada condenada por enaltecimiento del terrorismo. No he dicho mentiras ni bulos».