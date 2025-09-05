Las Jornadas del Cómic en Avilés celebran sus 30 años de viñetas

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:20 Comenta Compartir

Las Jornadas del Cómic de Avilés celebrarán su treinta aniversario entre los días 9 y 13 de septiembre lo que vuelve a dejar de manifiesto que se ha convertido en todo un referente ineludible en el panorama nacional del mundo de la historieta y que se trata, además, de un evento veterano que no ha faltado ningún año a su cita con los avilesinos.

Ya se ha desvelado el programa completo de las jornadas y todos los autores que participarán en esta trigésima edición. Los presentaron la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, junto a uno de los codirectores del evento, Jorge Iván Argiz, que destacaron el carácter internacional del evento, «con autores originarios de seis países diferentes que darán charlas muy interesantes, participarán en mesas redondas, presentarán y protagonizarán firmas en la que los autores dedicarán ejemplares de sus obras e interactuarán con su público».

PROGRAMA DE LAS 30 JORNADAS DEL CÓMIC DE AVILÉS Martes 9

18.30 horas: Inauguración oficial con los autores.

18.45 horas: Charla con Teresa Valero.

19.30 horas: Charla con August Tharrats.

20.15 horas: Charla con Juan Díaz Canales.

21 horas: Sesión de firmas.

Miércoles 10

13 horas. Multipresentación de novedades 'made in Asturias' con Xon de Campa, Israel Álvarez , Dani Castaño y Arkaitz González.

17 horas: Charla con Pier Dola.

17.45 horas: Charla con Paula Chesire.

18.30 horas: Charla con Carolina Corvillo.

19.15 horas: Charla con Jaime Calderón.

20.15 horas: Charla con Rob Williams.

Jueves 11

12 horas: Presentación del cómic 'La serpiente y el coyote' de Alexis Nolent 'Matz'.

12.30 horas: Presentación del cómic 'Eternidad' de Manuel A. García Iglesias.

17 horas: Charla con Pere Pérez.

17.45 horas: Charla con Fresno's.

18.30 horas: Charla con Javi Rodríguez.

19.15 horas: Charla con Tyto Alba.

20 horas: Charla con Si Spurrier.

Viernes 12

12 horas: 'Escribiendo y expandiendo el universo 2000AD: del Juez Dredd a Rogue Trooper' con Garth Ennis, Rob Williams y Si Spurrier.

13.20 horas: Charla 'La difícil tarea de abrirse camino como guionista de cómic en España'.

17 horas: Charla con Fernando de Felipe.

18 horas: Charla con Ram V.

19 horas: Charla con Mikel Janin.

20 horas: Deniz Camp.

Sábado 13

12 horas: Presentación de 'Absolute Martian Manhunter'.

13 horas: 'Aventuras, anécdotas, desventuras y cotilleos de hacer, desde España, el mejor cómic USA'.

17 horas: Kieron Gillen.

18.30 horas: Charla con Garth Ennis.

20 horas: Gala de clausura en la Casa de Cultura.

20.45 horas: Sesión de firmas y regalo de la lámina de Enrique V. Vegas.

Todo ello encabezado por un estupendo cartel, del autor asturiano Germán García, que recuerda «estos treinta años de lluvia que han permeado Avilés de viñetas». A las Jornadas del Cómic de Avilés no podría faltar tampoco la presencia de Enrique Vegas y la ilustración que cada año cede para la lámina que se regala, mientras haya existencias, durante la clausura de las jornadas. Este año el personaje elegido es Wonder Woman y el colorista, como los últimos años, es José Arnau.

El próximo martes día 9, a las 18.30 horas en la Casa de Cultura, tendrá lugar la inauguración oficial con la presencia de los autores

También se desveló este jueves el autor estrella que encabeza el cartel de este año es nada menos que el guionista británico Garth Ennis. «La presencia de Ennis en Avilés será uno de los momentos álgidos de las jornadas de todos estos años y es una efeméride que se va a recordar, yo creo, durante muchos años posteriores y a través de él hemos vuelto a centrarnos este año mucho en la figura del guionista de una forma deliberada, porque el cómic evidentemente es un medio muy visual», destacó Jorge Iván Argiz, que no dejó de poner en valor también a los autores nacionales.

El próximo martes 9 de septiembre, a las 18.30 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura, tendrá lugar la presentación oficial de las Jornadas del Cómic de Avilés con la presencia de autoridades y de los autores y autoras participantes en esta trigésima edición. Además, ayer se adelantó que próximamente, y para celebrar los treinta años, se organizará una exposición en la que se podrán ver todos los carteles desde el primer año.

Temas

Avilés