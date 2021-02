Los jóvenes avilesinos piden más atención psicológica para superar los problemas de ansiedad y depresión Una encuesta realizada por un grupo del proyecto 'Participa Joven' entre personas de 12 a 30 años ha concluido que la atención que reciben no es satisfactoria y que sus problemas se han agravado por la pandemia Los integrantes del proyecto 'Participa Joven' expusieron esta mañana los resultados de la encuesta a las concejalas de Juventud y de Ciudad Saludable / Marieta A. L. JAMBRINA Avilés Jueves, 18 febrero 2021, 13:35

El hecho de ser joven no te exime de sufrir problemas de salud mental ni siginifica que no necesites atención psicológica igual que una persona mayor. Esa es la síntesis de un estudio que han desarrollado un grupo de jóvenes avilesinos que participan en el proyecto municipal 'Participa Joven' y que han realizado una encuesta a 444 personas con edades comprendidas entre los 12 y 30 años. La encuesta ha concluido que la atención que se presta desde el servicio público de Salud Mental en lo que respecta a este colectivo no es satisfactoria y que, además, los problemas psicológicos en esas edades se han agravado por la situación de pandemia del coronavirus, incrementándose los casos de depresión y ansiedad tras el confinamiento y a causa de las restricciones en las relaciones sociales que aún siguen vigentes.

Los resultados y conclusiones del estudio han sido presentados esta mañana a la concejalas de Juventud y Ciudad Saludable, Raquel Ruiz y Lucía Fernández Ron, respectivamente, por cuatro integrantes del proyecto, Pablo López, Diego Sánchez, Daniela García y Malena Gil.

Como propuestas de futuro este grupo de jóvenes propone medidas como un aumento en la plantilla de los psicólogos públicos, de manera que pueda darse respuesta adecuada a la demanda existente. La puesta en marcha de un servicio de psicología en los centros educativos, o bien que los equipos de orientación y tutorías estén preparados para proveer de estas tareas a quienes lo necesiten. Solicitan también servicios municipales de atención psicológica a jóvenes, tanto con ayuda individual como con terapias grupales u otras posibles soluciones terapéuticas.

Además de la encuesta anónima que se realizó el pasado diciembre a través de un cuestionario en internet, el grupo 'Participa Joven' también entrevistó a un profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo y al Colegio Profesional de Psicólogos del Principado.

En su estudio, este grupo de jóvenes detecta que el Sistema Público de Salud de Asturias está saturado en lo que se refiere a Salud Mental y que no cuenta con suficiente plantilla de psicólogos para la demanda que existe entre la juventud, lo que ha llevado a que quienes tienen medios acudan a consultas privadas. Además, se quejan porque las consultas se espacian demasiado en la mayoría de los casos, haciendo que el trastorno no pueda ser tratado en el momento adecuado.

Por otra parte, se concluye que la pandemia ha acentuado los problemas de los jóvenes y que los afectados por algún problema se encuentran peor desde el inicio de las restricciones, aunque la atención psicológica pública no haya mejorado.