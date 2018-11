«La Justicia debe evitar interpretaciones patriarcales de la ley», reclama Avilés Laura Torres, de Abierto Asturias, fue la encargada de leer el maniesto del 25 de noviembre. / MARIETA El Consejo de la Mujer reclama «un trato preferente a las víctimas en el acceso al mercado laboral y ayudas para vivir independientes» SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Lunes, 26 noviembre 2018, 06:35

Decenas de personas se reunieron ayer en la plaza de España de Avilés para urgir el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La jornada del 25 de noviembre comenzó con la lectura del manifiesto redactado por el Consejo de la Mujer. Laura Torres, de Abierto Asturias, fue la encargada de poner voz y sentimiento a cada una de las peticiones de las integrantes del consejo.

En la plaza, mujeres, hombres y niños de todas las edades escucharon atentamente las reivindicaciones y aplaudieron cada una de las medidas reclamadas. Este año el consejo hizo hincapié en la necesidad de que exista «un trato preferente a las víctimas, especialmente a las más vulnerables, en el acceso al mercado laboral y en la protección económica para poder emprender una vida propia».

En el ámbito educativo pidieron que en el currículo se incluya educación afectivo-sexual e igualdad «en todas las etapas y niveles educativos. Así como la eliminación de estereotipos sexistas de los materiales escolares, prácticas educativas y formación del profesorado». De cara a la Justicia y los cuerpos de seguridad exigieron «una formación especializada en perspectiva de género, para evitar una interpretación patriarcal de la legislación vigente». En la segunda parte del manifiesto pusieron de relieve otro tipo de denuncias, entre ellas el uso de las mujeres con fines de explotación sexual. «Una lacra que, debido al silencio de las víctimas, al miedo tanto por su propia integridad como la de sus familias y al volumen y 'lo escurridizo' de las mafias que las controlan, conlleva una dificultad añadida para la identificación de las víctimas y de los agresores y su posterior detención», leyó Laura Torres.

También denunciaron «la falta de aplicación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva por falta de asignación presupuestaria». En este punto pusieron énfasis en la atención a las mujeres, por lo que reivindicaron «el papel preferente de las matronas en esta etapa como agentes de salud sexual y reproductiva». El Consejo de la Mujer volvió a hacer hincapié en la necesidad de una sociedad «libre de violencias machistas, tanto de las cotidianas e invisibilizadas».

Entre aplausos finalizaba el manifiesto que expresaba el deseo de hacerse «eco del sufrimiento silencioso de tantas mujeres y decir basta a todo tipo de agresiones: ¡no más humillaciones, marginaciones o exclusiones por el hecho de ser mujeres!. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas, ser dueñas de verdad de nuestros cuerpos».

Minuto de silencio

Tras la lectura se guardó un minuto de silencio para después dar paso a uno de los actos más emotivos, el recuerdo a las víctimas, mujeres y niños, de la violencia de género en lo que va de año. Fueron los presentes en la plaza de España quienes dieron voz a su sufrimiento. Por el micrófono pasaron personas de todas las edades para leer sus nombres e historias, no sin soltar alguna que otra lágrima al recordarlas.

La música volvió a ser protagonista, después de haberlo sido ya el sábado en la Marcha Comarcal celebrada en Las Vegas, Corvera, a la que acudieron cerca de medio millar de personas. El arte dio rienda suelta a las emociones. Primero a través del movimiento corporal y la palabra, pues la Asociación Social y Cultural Abeyu realizó en la plaza un baile mientras se leía un poema sobre la violencia ejercida contra las mujeres. Terminaron su puesta en escena con una canción.

Acto seguido Laura Torres volvió a tomar la palabra, esta vez acompañada del rapero Samuel Mouriño 'Seimurk'. Ambos crearon el año pasado un tema como himno contra la violencia de género, que ayer quisieron compartir, una vez más con el público. Para ello contaron con la colaboración de un grupo de jóvenes del Local Social Abierto de Avilés, con quienes trabajan cada semana desde Abierto Asturias. Juntos interpretaron el tema 'No sin su voz', cuyo estribillo corearon las decenas de personas que participaron en la concentración.

Este no fue el único tema que se pudo escuchar ayer por la mañana a las puertas del Ayuntamiento avilesino. Laura Torres confesaba ante el público que «las mayores lecciones de vida me las han dado las mujeres» y por eso decidió escribirles una canción a todas ellas, creada para la ocasión y que también contó con la colaboración de los asistentes para corear 'No es no'.