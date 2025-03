Las Juventudes Socialistas de Avilés viralizan un vídeo en el que tachan al PP de «clasistas»

Alejandro L. Jambrina Avilés Sábado, 29 de marzo 2025, 20:33 Comenta Compartir

La política ha cambiado mucho en los últimos años y los partidos siguen enfrentándose día sí y día también, pero ahora esas confrontaciones se llevan a cabo a través de las redes sociales y eso es precisamente lo que ha han hecho desde las Juventudes Socialistas de Avilés, viralizar en redes un vídeo en el que critican al Partido Popular, concretamente a uno de sus concejales por unas polémicas declaraciones en el último Pleno municipal.

Este viernes aparecía en la cuenta de Instagram de las Juventudes Socialistas de Avilés un vídeo de su nueva secretaria general, Alba Rodríguez, en el que acusa a Carlos Fernández, concejal del PP en Avilés, de «clasismo» hacia los vecinos del barrio de La Carriona.

La polémica surge a raíz de una intervención del edil popular en el último Pleno municipal en el que ponía en duda que La Carriona sea el mejor barrio para construir un nuevo polideportivo, proyecto presentado por el gobierno socialista que cuenta con una partida presupuestaria de 1,4 millones.

«Por lo que nosotros estuvimos viendo y por el tipo de la población que hay en ese barrio, como sugerencia yo iría a buscar otras ubicaciones», eran las palabras del concejal popular, algo ambiguas y que aunque no concretaba a qué características de la población del barrio se refería, han enfadado a los jóvenes del PSOE en Avilés.

«No puede quedar impune»

«Una afirmación tan grave no puede quedar impune. No es solo un comentario desafortunado, es la muestra clara de una ideología clasista, excluyente y profundamente alejada de los principios democráticos que deben regir nuestras instituciones», critican desde las Juventudes Socialistas, que han hecho público un comunicado además del citado vídeo en redes sociales.

Desde la agrupación entienden que «negar una infraestructura pública a un barrio obrero no es una decisión técnica, es un castigo político. Es decirle a cientos de vecinos y vecinas que no importan, que sus hijos no merecen las mismas oportunidades que los de otros barrios», afirman las Juventudes Socialistas de Avilés en su vídeo viral.

En este sentido, la secretaria general de la agrupación defiende que «La Carriona merece servicios públicos igual que el resto de barrios de la ciudad. Sus vecinos y vecinas merecen respeto, inversión y futuro».

Por eso justifican haber lanzado un vídeo en redes sociales criticando las palabras del concejal del PSOE, «donde denunciamos este desprecio y defendemos la igualdad de derechos, vivas donde vivas y tengas el código postal que tengas. Porque Avilés es de todas y todos, no solo de quienes el PP considera adecuados» afirman.