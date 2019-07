Gorka Otxoa: «La magia de 'Juntos' reside en su capacidad de empatizar con el público» Gorka Otxoa estará esta tarde en el Niemeyer. / JORDI ALEMANY Gorka Otxoa - Actor coprotagonista de 'Juntos' «Contamos una historia en la que las personas que vayan a verla puede tanto reír a carcajada suelta como llorar a moco tendido» ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Miércoles, 24 julio 2019, 00:56

Gorka Otxoa (San Sebastián, 1979) es uno de los actores de comedía más reconocidos a nivel nacional, desde sus inicios en 'Vaya semanita' hasta su gran exitazo con 'Pagafantas', hoy actuará con su último proyecto, 'Juntos', una comedia envuelta en una atmósfera de drama, en el auditorio principal del Centro Niemeyer, a las 21 horas, donde compartirá escenario con Kiti Mánver, María Castro e Inés Sánchez.

-Su personaje, Miguel, es discapacitado y se define como impulsivo y generoso. ¿Cómo se ha preparado para interpretarlo?

-Con mucho amor y verdad, alejándome de cualquier tipo de exageración o prejuicio. En un principio acudí a varios centros para personas con diferentes discapacidades para observar y aprender de primera mano como se comportaban y como se relacionaban en su día a día. Pero Juan Carlos Rubio, el director, me disuadió de esa idea, me aconsejó no copiar ni imitar los gestos de nadie. Así que entre los dos decidimos adaptar al personaje poco a poco, acentuando aquellas cualidades que le darían ese carácter especial que tiene.

-¿Cómo se desenvuelve su personaje en su vida cotidiana?

-Miguel tiene sus habilidades y sus cualidades para solventar un número limitado de situaciones. Es una persona con una discapacidad mental, es literalmente un señor de cuarenta años con la mentalidad de un niño de diez. A lo largo de su vida ha tenido varios trabajos, todos temporales por supuesto. Puede salir a la calle sólo y comprar sin problemas, pero tiene ciertos problemas y limitaciones sociales.

Madre e hijo

-¿Cómo es la relación de Miguel con su madre?

-Tóxica, pero con mucho amor. La madre le sobreprotege demasiado, le miente, engaña y manipula para tenerlo controlado. Aunque Miguel, al ser una persona tan infantil, ignora lo neurótica que puede llegar a ser su madre.

-Su madre está interpretado por Kiti Mánver. ¿Cómo es trabajar con una actriz con ese palmarés?

-Pues justo este mes hace diez años que empezamos a trabajar juntos, en la película 'Pagafantas', en la que también hacía de mi madre. Y es un placer trabajar con alguien como Kiti, de quién siempre estas aprendiendo y disfrutando. De hecho, tras diez años trabajando con ella, esta es la primera vez que nos subimos a un escenario juntos.

-¿Cómo afrontan ambos personajes la llegada de Sandra, el personaje interpretado por María Castro?

-Pues Miguel la verdad que está muy emocionado de ver a su hermana diez años después, pero Isabel (su madre) está realmente resentida por que su hija haya desaparecido durante esos años.

-La obra cuestiona constantemente los conceptos de 'normalidad' y 'familia'. ¿Cómo expresa esos cuestionamientos?

-La obra es costumbrista y muy real, evita cualquier tipo de exageración de la realidad o cualquier tipo de sátira o parodia. Tenemos la suerte de tener personajes muy reales cuyas situaciones, vistas desde fuera, pueden dar pie a momentos de máxima alegría y felicidad, como también de absoluta tristeza y frustración.

-¿Cómo se enfoca en la obra el problema de las enfermedades mentales?

-De manera muy sencilla, cuestionando directamente a la etiqueta. De forma progresiva, en la obra se aprecia como a las personas que llamamos discapacitadas pueden estar, en muchas ocasiones, más capacitadas que las que erróneamente se consideran 'normales'.

-¿Qué diferencia a 'Juntos' de otras obras de teatro?

-La magia de 'Juntos' reside en su capacidad de empatizar con el público. Trabajamos con personajes reales y sobre situaciones muy comunes con las que cualquier persona puede sentirse identificada viendo la obra, hay gente que viene a ver la obra y tiene momentos tanto de reír a carcajada suelta como de llorar a moco tendido.

-¿Dónde reside esa capacidad para empatizar con el público?

-De lo extrañas y paradójicas que resultan las relaciones humanas, tanto en entornos familiares como en grupos de amigos o relaciones interpersonales. En nuestro caso con más énfasis sobre las relaciones familiares y nuestra dificultad para decir: «Te quiero» a un familiar, nuestros problemas de comunicación, la gran cantidad de obstáculos que todos tenemos que superar para expresarnos de forma cómoda con otra persona.