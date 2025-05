El mandato en Avilés llega a su ecuador con avances en baterías de cok y los centros educativos

El mandato llega a su ecuador y los grupos políticos municipales hacen balance de estos primeros dos años con un punto de vista situado en ... polos opuestos si lo realiza el gobierno o la oposición. El portavoz municipal socialista, Manuel Campa, mantiene que han sido dos años «muy positivos» para la ciudad. «Se está culminando la tramitación de todos los grandes proyectos con los que nos presentamos a las elecciones de 2023, que verán la luz en 2027», afirma con datos concretos que va desgranando. Mientras que su homóloga del grupo popular, el principal partido de la oposición, Esther Llamazares, mantiene que «la ciudad está paralizada, sin visión, sin impulso político y sin un gobierno que sepa a dónde va».

Los socialistas inician su repaso sobre la culminación de proyectos en estos dos primeros años de mandato por los últimos presentados en materia educativa, cuyas obras comenzarán este año. Son, según sostiene Campa, «dos inversiones fundamentales para la ciudad en el plan para convertir a Avilés en un espacio educativo integral». Se refiere al nuevo centro de Formación Profesional de La Grandiella y a la segunda fase de la Escuela Superior de Arte, A los que añade las escuelinas de 0 a 3, la convocatoria de ayudas a estudiantes universitarios y la Universidad de Nebrija.

En materia industrial recuerda que en estos dos años se concluyeron los trámites para la creación del nuevo parque empresarial de baterías de cok y se iniciaron los de la ampliación del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación. El PSOE mantiene sobre ambos que «serán urbanizados ante de finalizar el mandato continuando el camino que convierte a Avilés en un enclave industrial europeo». Añade en esa misma dirección la apertura del Centro Avilés Innova, «como nuevo espacio para la formación para la industria». y el proyecto de la Manzana del Talento en Valliniello.

Campa valora también los cambios en la movilidad y afirma que «estamos transformando el modelo que existía con las obras ya en marcha comprometidas por el Gobierno del Principado en el Hospital San Agustín y en Los Telares, y este año acometeremos la modernización de las líneas de transporte urbano». Además, anuncia la inauguración esta semana del aparcamiento disuasorio de La Grandiella y destaca la llegada de la alta velocidad.

En su enumeración de proyectos recordó que el Ayuntamiento gestiona con éxito 33 millones de euros de fondos europeos «que son fundamentales para Avilés porque se destinan a proyectos de transformación de nuestro sector comercial y a la modernización de espacios de la ciudad».

Se refirió, además, a los planes de vivienda entre las prioridades del gobierno estos dos años recordando que las antiguas viviendas de maestros de La Luz están finalizadas y en ellas «ya viven nuevas familias de jóvenes que quieren iniciar su proyecto de vida en ese barrio». Añade los pasos dados para convertir a Ruasa en una empresa para la promoción de nueva vivienda actuando en las de maestros de Versalles y que se proyecta comprar vivienda para rehabilitarla y ponerla en el mercado del alquiler. Además, pone en valor los «importantes resultados» del programa Avilés Alquila.

Los socios de gobierno –IU y Podemos hasta el pasado mes de febrero y ahora sólo IU– también valoraron el trabajo de estos dos años. En su repaso, IU añade algún proyecto más a los enumerados por Campa, como la apertura del parking del Niemeyer, el nuevo centro para Rey Pelayo, el trabajo en sin hogarismo, el albergue de animales o el centro intergeneracional de Los 7 Enanitos.

El portavoz de IU, Agustín Mediana, expresó la satisfacción de su organización con el trabajo realizado estos años por «el grado de desarrollo de los compromisos adoptados en el acuerdo de gobierno suscrito en junio de 2023». IU espera que próximamente también fructifique el desarrollo de la Empresa Municipal de Servicios, la regulación de las viviendas turísticas y la declaración de zona tensionada para regular el alquiler.

Por su parte, Podemos, realiza un análisis positivo del trabajo hasta el momento que salió del gobierno. Su portavoz, David García, afirma que «el mandato comenzó con mucha ilusión, firmamos el acuerdo más progresista de la historia de esta ciudad y, con Podemos gobernando, se desbloquearon los grandes proyectos». Pero, en su opinión, «una vez que aprobamos los presupuestos para el 2025, que fortalecían políticas para atajar los dos mayores problemas que sufre nuestra ciudadanía, la vivienda y los servicios sociales, Podemos molestaba».

La visión positiva del gobierno contrasta con la de la oposición. La portavoz del PP, Esther Llamazares, mantiene que «desde hace años, este gobierno socialista no lidera absolutamente nada. Navega de un ecosistema a otro, pavoneándose de éxitos ficticios, mientras la realidad es que quien languidece es nuestra ciudad». Afirma que «los plenos municipales son ya trámites vacíos, sin propuestas ni dirección, mientras se sostienen importantes grupos de influencia con contratos menores, decisiones arbitrarias y estructuras paralelas».

Llamazares asegura que «no hay política de deporte, el PGOU está paralizado, no se mantiene el patrimonio ni las instalaciones, no existen iniciativas reales para revitalizar el comercio y no hay estrategia para atraer empresas». Así, para el PP, «la situación social no mejora y aumentan las necesidades de vivienda, de apoyo económico y de atención social». Asegura que «se gasta más, pero se resuelve menos y, en este sentido, también afirma que «se están desaprovechando fondos europeos que llegaron en cantidades históricas porque no hay un plan de ciudad».

Por su parte, la portavoz de Vox centra su crítica inicial en materia de vivienda. Arancha Martínez Riola asegura que «se ha intentado restringir las viviendas de uso turístico saltándose el derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución». Para Martínez Riola, «este gobierno socialcomunista ha demostrado ser incapaz de cumplir el mandato constitucional de proveer de vivienda a los ciudadanos, nunca ha habido tanta dificultad como ahora para acceder a una».

Para Martínez Riola, «estamos ante un gobierno incapaz de realizar proyectos reales, llevamos dos años con promesas reiteradas de proyectos que ni siquiera están iniciados». Y añade en su crítica que en este tiempo «se han subido todas las tasas posibles y todos aquellos precios públicos en los que pueden meter mano, pero, con toda seguridad, lo más pernicioso será la implantación de zona de bajas emisiones en una ciudad donde no son necesarias más restricciones».