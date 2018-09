María Dueñas elogia los valores de la emigración española a EE UU María Dueñas conversó con el periodista Óscar López sobre la escritura y su obra. / MARIETA Trescientas personas asisten al diálogo de la escritora en el Centro Niemeyer sobre la novela 'Las hijas del capitán' FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 27 septiembre 2018, 01:46

Con su cuarta novela, 'Las hijas del capitán' (Planeta, 2018), María Dueñas ha avalado el éxito que le acompaña desde su debut triunfante con 'El tiempo entre costuras' sin renunciar un ápice a la calidad literaria. Con estas palabras, Javier García presentó ayer a la escritora manchega que dialogó con el periodista Óscar López, director y presentador de 'Página 2' en TVE, sobre su último libro en una nueva entrega del ciclo Palabra que congregó en el auditorio del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer a algo más de trescientas personas.

'Las hijas del capitán' es la novela de la emigración española a Estados Unidos en los años treinta, una emigración menos conocida que la realizada a América del sur o el Caribe y de la que María Dueñas elogió sus valores. Trabajo, sacrificio, solidaridad, añoranza de una España a la que pensaban volver y, si no lo hicieron, fue por las consecuencias de la Guerra Civil. «La mayoría eran republicanos y el país se había empobrecido», comentó.

Llegar a ese mundo no fue sencillo. Dueñas reconoció la importancia de la fase de documentación previa a la escritura, confesando que era «donde mejor lo paso», llegando a limitar el estudio para iniciar la novela. El profesor James Fernández, de la Universidad de Nueva York, y Luis Argeo le facilitaron numerosa información «como para escribir una tesis».

Gracias a ello revivió el espíritu de la calle 14, la 'Little Spain', de la que quedan pequeños recuerdos como 'El Nacional', el gran punto de encuentro de los emigrantes, un refugio y centro social; el recuerdo de sus numerosas fiestas. Ayer Dueñas no ocultó sus emoción al recordar la presentación en El nacional del libro.

La documentación permitió que conociese personajes avilesinos que aparecen en la novela, desvelando que la pensión 'La avilesina', regentada por María Álvarez, alentó la fonda que aparece en el texto. «En el original mantenía el nombre, pero al final decidí cambiarlo pensando en el traductor», desveló.

También habló de personajes históricos que aparecen en su novela, como Xavier Cugat o Alfonso de Borbón y Battenberg, conde de Covadonga, heredero al trono como primogénito de Alfonso XIII pero que renunció a sus derechos dinásticos para casarse por amor. «Su vida da para una novela», afirmó antes de contarla.

A la hora de escribir, María Dueñas explicó que sigue un esquema, un plan preconcebido. Aunque, desde su primera novela, afirma que «cada vez se relaja más».

Tras la escritura y la corrección, llega el momento del lector .«No me genera ansiedad, aunque sé que en el fondo miento porque hay un poco», dijo.

Al final, el éxito de público «es la muestra de que el trabajo ha valido la pena». Ya está pensando en nuevas novelas, pero no empezará a escribirlas hasta que conozca toda la historia. También reconoció que ya había recibido «pretendientes» para la adaptación a la pantalla de 'Las hijas del capitán', pero de momento «nos resistimos. Ahora vamos a hacer la serie de 'La templanza' y no me gusta pisar una con otra. 'Las hijas' aún tienen recorrido como obra literaria», aseguró.

María Dueñas reconoció que escribía «con libertad» y si el editor le impusiese algún tema, cambiaría. «Sé que le hubiese gustado una trilogía de 'El tiempo entre costuras', pero necesitaba salir físicamente de ese mundo. Si no tuviese libertad, cambiaría de editor», declaró.

También habló del éxito de su primera novela, «que no esperaba». Compaginarlo con su trabajo en la universidad era «agotador», lo que provocó que solicitase una excedencia y posteriormente renunciase a la docencia para centrase en su actividad literaria. «Nunca tuve la ambición de ser escritora, si no hubiese tenido éxito, no habría sido una frustración para mí», afirmó María Dueñas.