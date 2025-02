Marisa Valle Roso cerrará su gira en el Teatro Palacio Valdés

GIOVANNA F. BERMÚDEZ AVILÉS. Martes, 29 de octubre 2019, 02:15 Comenta Compartir

Marisa Valle Roso cerrará su última gira 'Consciente' en el Teatro Palacio Valdés el sábado 15 de febrero, un concierto que forma parte del programa dedicado a celebrar los 100 años del coliseo avilesino y del que aún no se han desvelado todas las sorpresas, entre las que destaca una canción preparada especialmente para este día, según explicó ayer la cantante langreana.

El cartel de este concierto es el primero que se lanza con el nuevo logo del teatro, renovado con motivo del centenario, una celebración en la que también se incluye el estreno del musical 'Futbolísimos' que se representará el 4 de enero y en la que según la concejala de cultura Yolanda Alonso, esperan «reunir a gente diversa» y crear «un espacio en el que los artistas asturianos puedan participar». La concejala consiguió emocionar ayer a la cantante durante el acto de presentación del concierto, al reconocer que fue en diciembre del año pasado, cuando la escuchó cantar en la Casa de Cultura de Avilés su tema 'títere o esclava', cuando supo que la artista tenia que volver a la ciudad y «deleitar a los avilesinos con su voz».

En este concierto, cuyas entradas se pondrán a la venta el 4 de noviembre a través de los canales habituales, la joven cantante no estará sola si no que contará con la colaboración de varios artistas que aún no puede desvelar pero con los que ha compartido escenario durante esta gira que la ha llevado por todo el país. «Todo viaje tiene que tener un final y para mi es una suerte terminar esta gira aquí, ¿cuántas grandes voces habrá escuchado este teatro?», se preguntaba Valle Roso, quien confesó que había acudido muchas veces a este escenario como público y tenía muchas ganas de poder estar «al otro lado de las tablas».