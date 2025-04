Mariví Monteserín: «Avilés debe consolidarse como un gran enclave de formación del capital humano»

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 30 de abril 2025, 20:43 Comenta Compartir

Domingo López Álvarez, director de Operaciones de la empresa Iturcemi, afincada en Avilés, reconoció en la fiesta de conmemoración de los veinticinco años de la empresa, celebrada ayer en el Centro Niemeyer, que uno de los principales retos que afrontan de cara al futuro, aparte de la competencia, es encontrar los perfiles profesionales que necesitan. «El talento es clave. Nosotros somos una empresa de personas. Vendemos nuestro conocimiento y una forma de hacer cosas. Pero llevamos un tiempo con dificultades para encontrar profesionales», reconoció.

Consciente de este problema, ya que no es la única empresa que lo sufre, la alcaldesa Mariví Monteserín se comprometió con la solución a ese problema porque para Avilés, según aseguró, uno de los retos industriales también es «consolidarnos como un gran enclave de formación del capital humano y fomento de nuevos proyectos».

Principalmente a través de dos vías: la formación a la carta con compromiso de contratación y, en un futuro, con la Manzana del Talento y el Emprendimiento. El primero «nos está dando grandes resultados» y, en principio, va a ir a más porque para ello se ha rehabilitado el antiguo edificio de los Bomberos ahora bautizado como 'Edificio Avilés Innova'. El segundo se construirá en Valliniello (se había anunciado que las obras iban a empezar en el segundo semestre de este 2025) e impartirá cursos de postgrado especializados, contará con espacios para impulsar nuevas líneas de investigación y una aceleradora de empresas para el impulso de las 'spin-off', es decir, que se deriva o es subsidiaria de otras.

Homenaje a su fundador Senén Álvarez en sus bodas de plata

Senén Álvarez Fernández cofundó la empresa de ingeniería Iturcemi junto al padre del actual director general José Luis López en el año 2000. Podía haber permanecido como «un feliz prejubilado de Ensidesa en su casa de Arroes y seguir viajando, que es de lo que más le gusta», como señaló Ricardo Álvarez, jefe de compras, en la celebración de los 25 años de la empresa que ayer tuvo lugar en el auditorio del Centro Niemeyer. Pero en lugar de acomodarse afrontó el reto, se batió el cobre trabajando, superó muchas dificultades y, como él mismo reconoció ayer, cuando la crisis de 2012 estaba haciendo mella delegó en José Luis López hijo, que imprimió un nuevo rumbo orientando aquel taller hacía la ingeniería.

Senén Álvarez tiene ahora 82 años y sigue yendo a diario por las instalaciones de una empresa donde es querido y apreciado. De hecho, el acto organizado ayer en el Centro Niemeyer, en el que se conmemoraban las bodas de plata de la empresa, se convirtió en un improvisado homenaje a un profesional que se emocionó en varias ocasiones y al que sus empleados dieron una sorpresa al regalarle un pequeño busto de su persona.

Fue, por tanto, el de ayer un acto lleno de sentimiento en el que se hizo repaso a la trayectoria de una empresa que puede presumir de haber llegado a los 25 años con músculo pero no sin esfuerzo, trabajo y mucho compromiso por parte de una plantilla que es su principal valor.

El periodista Pachi Poncela condujo una gala en la que a través de los testimonios de Domingo López Álvarez, director de Operaciones; Jorge Alonso Bareales, director del departamento tecnológico y Paula Pulido, ingeniera informática, se fue construyendo la historia de una empresa que supo adelantarse al futuro y apostar por la innovación antes de que esta palabra se pusiera de moda.

Antes habían pasado por la tribuna, el mismo Senén Álvarez y José Luis López. El primero reconoció que tuvo «miedo al fracaso» cuando empezó porque no tenían clientela y existía una «competencia muy fuerte». «Otras empresas estaban mejor situadas. Nosotros llegábamos tarde. No teníamos ninguna estrategia. Ahora ya no es así. Ahora es otra empresa. Era todo a salto de mata. Llega José Luis en 2012 y reformó la empresa», reconoció con una sinceridad que encontró la complicidad en las risas del público, conformado mayoritariamente por clientes y proveedores.

José Luis López reconoció que cuando cogió las riendas y planteó un plan estratégico «peor no iba a ir». No llegó a completarse, pero funcionó y, hoy por hoy, se puede afirmar que «Iturcemi tiene futuro».