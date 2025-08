40 años de un gran ejemplo de deportividad

Alberto Rendueles Lunes, 4 de agosto 2025, 08:05 Comenta Compartir

En el mundo del deporte no todo se basa en lograr el triunfo, sino el mero hecho de la participación y el intento de superación merecen el mismo elogio. Pero si a ello le sumamos los gestos de deportividad entre los propios competidores y rivales el mérito es aún doble. Uno de ellos tuvo lugar el día 20 de octubre de 1985 cuando los atletas Cecilio Benito y Luis Fernández Méndez cruzaron juntos la línea de meta de la VII Media Maratón-Atlética de Avilés.

Aquella prueba que había ideado Toso Muñiz en la década de los años setenta, en su deseo de impulsar la sección de la Asociación de Atlética Avilesina, pasó a los anales del atletismo asturiano por la ejemplariedad que hicieron sus competidores, especialmente sus dos campeones. La versión de lo sucedido fue narrada por Cecilio Benito a La Voz de Avilés nada más finalizar la prueba.

Unos comentarios que merecen ser reproducidos: «Faltando un kilómetro y medio yo le dije –a Luis Fernández- que tenía un tirón, que se marchara, que yo no iba a intentar nada porque me podía caer. Me dijo entonces que ganara yo, pero faltando doscientos metros decidimos entrar abrazados. Me alegra mucho haber ganado en Avilés, en donde estuve trabajando durante cinco años y tengo muy buenos recuerdos de aquí».

Por su parte, Luis Fernández comentó: «Ha sido emocionante el final, después de decidir entrar juntos. Cecilio me dijo que posiblemente ésta fuera la última maratón que corría y por eso decidí dejarle entrar primero, pero él comentó que lo mejor era entrar juntos».

La gesta de ambos corredores fue ideada desde Salinas, cuando ambos dejaron atrás al grupo de contrincantes que les fueron acompañando en el grupo de cabeza, lo que evidenciaba que eran los dos hombres más en forma para apuntarse el triunfo final. Pero ese tirón muscular frenó el potencial del corredor independiente Cecilio Benito ante un Luis Fernández (Casino de Navia) que venía muy fuerte, a pesar de que llevaba solo tres semanas entrenando antes de tomar parte en esta prueba. Aún así el compañerismo y respeto que sentían ambos hizo que Luis cogiese el ritmo de su contrincante y, a falta de veinticinco metros para el final, se cogieron de las manos por todo el paseo central de Las Meanas –donde también se había iniciado la prueba- en medio de los aplausos de una gran cantidad de aficionados que se congregaron en la línea de meta.

Ambos protagonistas, que emplearon una hora, once minutos y treinta ocho segundos en completar el recorrido, superaron en diecisiete segundos al tercer clasificado, al también corredor independiente Bernardo García, al que siguieron Balbino González y Jesús Anes Palacio, igualmente sin equipo. Posteriormente se clasificaron los Antonio Canal, Reiniero Rodríguez, Manuel Maseda, Luis Pérez y Teófilo Padilla. Cabe mencionar que en la prueba femenina absoluta el triunfó correspondió a Anuska González Prieto, de la Asociación Atlética Avilesina, y de Alicia Bernardo.

Tanto Cecilio Benito como Luis Fernández continuaron compitiendo varios años más, en los que mantuvieron su amistad reforzada en Avilés. Ambos dieron siempre muestras de su deportividad y compañerismo y en el caso del segundo, su concejo de Navia (nació en Andés) le puso en 2024 su nombre a la Casa del Deporte, ocho años después de su prematuro fallecimiento.

Mi Primer Cross

Junto a esta prueba también se celebró la vigesimoquinta edición de Mi Primer Cross, ideada años atrás por la Asociación Atlética Avilesina para fomentar este deporte desde las más tempranas edades, y que en la presente cumplía su vigésimo quinta edición. Tan solo arrancó cinco minutos después de la prueba grande, con triunfos, en buena medida, de los representantes de al organizadora Asociación Atlética Avilesina. Fue en damas junior y promesas, sobre una distancia de 2.300 metros, donde se hizo más visible, ya que el podio estuvo al completo por este club. Primera fue Isabel Rodríguez Barros, seguida de sus compañeras Elena Fernández y Nélida Rodríguez.

En categorías inferiores, desde benjamín a cadetes, tanto femenino como masculino, las vitorias correspondieron a Elvira Zurrado, Ïñigo Rodríguez, Nuria Girón, Eduardo López, Isabel Bellido, Iván Terente, María del Carmen Fernández y Pedro Luis García. Entre los segundos puestos hay que destacar a dos competidores de la Atlética Avilesina que tiempo después tuvieron logros importantes en este deporte como fueron los casos de Paula García y Luis Suárez.