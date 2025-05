«Las empresas cada vez demandan más personas de FP»

Cristina Del Río Avilés Viernes, 9 de mayo 2025, 20:42 Comenta Compartir

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, no se cansa de decir que la formación profesional son unos estudios con futuro. «La formación profesional está en la línea de salida de las empresas. Cada vez que me reúno con un empresario me pide gente de FP. La FP abarca todas las facetas y es el motor de las empresas», ahondó esta tarde en el acto de entrega de premios a los mejores expedientes de la FP en Avilés en el curso 2023-2024.

La mayoría lo saben porque han encontrado trabajo tras terminar sus estudios, pero el mensaje tenía que llegar a estudiantes como Nuria Martín Gómez, graduada en Historia por la Universidad de Oviedo y que estudió el grado de Guías Turísticas en el IES La Magdalena. Ahora está impartiendo clases de inglés, que era su trabajo anterior, aunque tiene en mente preparar el certificado de Guías Profesionales que la habilitaría para trabajar.

Más suerte han tenido José Javier García Sánchez o Guillermo Menéndez López, que tras estudiar Asistencia a la Dirección en el IES Nº5 «porque tenía salida y me gustaba» está trabajando en la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón. De momento, por un año. El primero se graduó el año pasado en Administración de Sistemas Informáticos, en el CIFP Avilés, y ahora está compaginando el trabajo que consiguió cuando hizo las prácticas del grado con el máster de ciberseguridad que también imparte el CIFP, porque a sus 26 años tiene claro que «nunca te puedes cerrar a estudiar». Eso fue precisamente lo que les ha transmitido Luis Rodríguez Pérez, presidente de la Asociación de Maestros Industriales y Técnicos, la entidad organizadora de un acto al que también han asistido el exdirector del centro, Luis Gijón y Raúl González Fernández, secretario del Consejo de Asturias de la FP, quien ponderó el sistema en la región. «Tenemos una muy buena formación profesional en Asturias con 111 títulos de ciclos formativos y 23 familias profesionales», señaló.

Premiados

Los mejores expedientes del curso pasado en el CIFP Avilés fueron José Javier García Sánchez, Sofía Morís García, Sergio Álvarez Fernández, Javier Menéndez Fernández, Pelayo Sánchez Sánchez, Manuel Ramos Sánchez, Laura Margarita Voces Granda, Tamara González González, David Manuel González Malnero, Diego Cueto Chicón y Covadonga Segado Martínez. Del IES Carreño Miranda fueron Marta Sánchez Rodríguez y Nerea Román Corbal. Del Número 5, Guillermo Menéndez López. Del IES de Pravia: Juan Carlos Villa Sáez y Pablo González Álvarez. Del IES Menéndez Pidal: Valentina Giselle Rodríguez Lugo, Roberto Rubín Marcos y Daniel López Castañeda. Del Isla de la Deva, fueron Laura Guardado Díaz, Marta Castaño Pérez y Alba González Olay. En el IES de La Magdalena, Nuria Martín López y Marcos de Miguel García.