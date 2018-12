El Ministerio de Sanidad ha revisado los precios de más de 15.500 fármacos

No aboga el doctor en Farmacia, Luis Sánchez Álvarez, por algo que no conozcan sus compañeros ni sorprenda en exceso a gran parte de la población, pero su demanda desvela las contradicciones de una sociedad que «no mete un 'túper' de plástico en el microondas, pero no se da cuenta de que los fármacos no son inocuos». Lamenta, además, que ahora se busque un medicamento o una baja médica para la mínima afección («para las uñas, la caída del pelo, un mal día o procesos que antes eran psicológicos leves»). De ahí que no se canse de reclamar 'empoderamiento' para el paciente, a quien hay que implicar en el croquis de las expectativas y el cálculo de los beneficios y riesgos de cada decisión junto a su médico.

Eso ayudará también a depender menos de una industria farmacéutica no exenta de las tensiones de cualquier industria en un mercado libre. Recientemente saltaba una alerta relacionada con un desabastecimiento de fármacos que, según el director del departamento técnico de Farmaindustria, Emili Esteve, «no supone un problema de salud» porque existen productos alternativos.

Luis Sánchez Álvarez añade que cuando esto ocurre, en caso de no existir alternativa terapéutica comercializada en nuestro país, la Agencia Española de Medicamentos habilita la vía de 'medicamentos en situaciones especiales', a través de la cual se pueden importar medicamentos con igual composición comercializados desde otro país. Serían dispensados a los pacientes a través del Área Sanitaria III a través del Servicio de Farmacia dirigido por el doctor.

La factura farmacéutica es otro de los retos del sistema. Aparte de iniciativas de fomento de la vida activa y de una aún tibia promoción de una alimentación saludable, el Ministerio de Sanidad ha revisado los precios de 15.741 presentaciones de medicamentos, de las que 12.825 es dispensan en farmacia y 2.916 en hospital. El ahorro estimado es de 248,25 millones de euros, 72 de los cuales corresponden a medicamentos dispensados en farmacia, 8,44 millones repercutirán directamente en el ciudadano y los 176,17 restantes en medicamentos hospitalarios.

La orden ministerial viene a actualizar el sistema de precios de referencia de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), una «herramienta esencial de control del gasto farmacéutico». Concretamente, se crean veinte nuevos conjuntos de presentaciones de medicamentos que se dispensan en oficinas de farmacia y diecinueve conjuntos de presentaciones de medicamentos de ámbito hospitalario. Asimismo, se revisan los precios de referencia de los conjuntos ya existentes -408 de medicamentos dispensables en oficinas de farmacia y 198 de ámbito hospitalario-; y, finalmente, se suprimen 33 conjuntos de presentaciones de medicamentos: veinte en farmacia y trece en hospital.

Los distribuidores mantendrán el precio de venta anterior a esta reducción durante un plazo de veinte días naturales y las farmacias lo dispensarán al precio de venta al público anterior a esta reducción hasta el último día del primer mes siguiente a la fecha de aplicación de la orden, es decir, hasta el próximo 31 de diciembre.