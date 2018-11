«Nunca le preguntes a un daltónico de qué color ve algo, es muy cansino» J. Ángel Menéndez Díaz, ayer, en el CIFP Avilés. / PATRICIA BREGÓN Considera que la detección precoz es importante en aras a prevenir traumas y destaca las ventajas de una 'diferencia' genética que afecta al 8% J. Ángel Menéndez Díaz Químico e investigador del Instituto del Carbón C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 17 noviembre 2018, 07:09

J. Ángel Menéndez Díaz, químico e investigador en el Instituto Nacional del Carbón (INCAR), es un experto en daltonismo, una 'diferencia' genética que afecta al 8% de la población y que ayer fue la excusa para hablar de informática a los estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional Avilés.

-¿Qué tiene que ver el daltonismo con la informática?

-Somos daltónicos un 8% de la población y eso lo tienen muy presente los diseñadores de videojuegos que con unos simples toques de diseño los adaptan para ese potencial cliente.

-La idea general es que los daltónicos no son capaces de distinguir ni el rojo ni el verde.

-Es un falso mito. No hay un único tipo de daltónico, sino tres en función de la onda que llegue a los conos de la retina. Yo, por ejemplo, veo el rojo, pero con menos intensidad. A veces tengo problemas para diferenciarlo de algunos ocres o marrones. O los violetas y morados los confundo con azules oscuros.

-¿Qué otras limitaciones tiene un daltónico?

-Es obvio que tenemos algunas, pero yo intento darle la vuelta al mensaje porque la naturaleza es sabia y también te compensa. Ahora sí, cuando conozcáis a un daltónico, por favor, no le preguntéis de qué color ve algo. Es muy cansino. ¡Y menos le preguntéis por los semáforos! Los vemos normal porque somos daltónicos, pero no tontos.

-Parece que ser daltónico es una anécdota.

-Desde luego no es limitante. Ahora, sí, los mapas del metro eran nuestra gran pesadilla. Ya no porque ahora hay aplicaciones, pero las primeras veces que yo cogí el metro podía terminar en cualquier lado. Me han invitado a dar esta charla en el CIFP por el diseño gráfico en las pantallas, que es cierto que hay colores más amigables. Y yo, que dirijo algunas tesis, a los alumnos les pido que además de colores usen algún símbolo.

-A pesar de que los colores no existen.

-No. Es una interpretación del cerebro de una onda electromagnética en función de la estimulación de los conos de la retina, sensibles al rojo, verde y azul.

-El daltonismo es genético.

-Sí y afecta en mayor medida a los hombres que a las mujeres porque el gen viene en el cromosoma X y las mujeres tenéis dos cromosomas X y los hombres, XY. De tal forma, que la mujer puede compensar ese 'defecto' en caso de que el gen venga alterado.

-Usted es químico y su ámbito de estudio es el carbón.

-Sí, la única autoridad que tengo para hablar de daltonismo es que lo soy e investigo por mi cuenta. Siempre he sentido curiosidad por saber por qué el resto del mundo ve los colores de forma diferente a mí, fíjese que no lo digo al revés. Luego me enteré de que tenemos algunas ventajas evolutivas.

-¿Por ejemplo?

-La naturaleza compensa, aunque hay pocos estudios al respecto. Determinados tipos de daltónicos son mejores descubriendo camuflajes. En la II Guerra Mundial, por ejemplo, escogían a francotiradores daltónicos precisamente por esto, porque eran capaces de diferenciar texturas y matices. Los test del daltonismo son muy frustrantes, pero ahora hay unos tests inversos de daltonismo, más modernos, que han sido diseñados al revés. Otra cuestión interesante es que, como en general el color no es relevante, ocupas menos capacidad cerebral procesando colores y la puedes usar procesando movimiento. El abejorro, por ejemplo, es tetracromático, distingue el ultravioleta y eso le ocupa mucha capacidad de procesamiento en un cerebro pequeñajo, pero cuando no está buscando comida ve en blanco y negro. La pregunta es si en los humanos podría pasar algo similar.

-¿Hay algún estudio acerca de las profesiones más habituales de los daltónicos?

-Que yo sepa, no. Se especula sobre si Van Gogh lo era. Hay un japonés que dice que sí y que por eso pintaba con esos colores tan exacerbados, que eran los que él veía. Hay pintores que lo son. Ahora sí, creo que sería importante la detección precoz. Yo no tengo ningún trauma infantil, pero sí recuerdo que nunca me gustó colorear, supongo que sería porque alguna vez coloreé algo de un color que no le pegaba y el maestro me lo haría notar. Siempre prefería hacer cuentas u otra cosa.