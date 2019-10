El Palacio Valdés inicia la celebración de su centenario estrenando logotipo Yolanda Alonso y Monchi Pedreira en la presentación del nuevo logotipo. / MARIETA El estudio avilesino Signum ha modernizado la imagen creada en el año 1992 reforzando su comunicación visual y su identidad FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 12 octubre 2019, 01:27

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, abrió ayer los actos de celebración del Centenario del teatro Palacio Valdés con la presentación del nuevo logotipo, obra del estudio avilesino Signum, que comenzará a utilizarse de manera inmediata, una vez que se agoten los trabajos con el antiguo diseño, creado en 1992 por Francisco Álvarez Busto con motivo de la reapertura del coliseo.

Alonso comentó que, a lo largo de 2020, habrá una programación específica y más novedades, como la renovación de la web para adaptarla a las necesidades del público actual. Pendiente de presentarse aún, avanzó que se reforzarán las redes de colaboración, habrá grandes conciertos y se reforzará el acercamiento a los jóvenes, al tiempo que se explorarán nuevos formatos y expresiones artísticas.

La edil desveló que el rediseño del logotipo se hizo después de tres meses de trabajo con el equipo de Signum y que el gobierno siempre tuvo claro que la «nueva imagen corporativa debía respetar la historia, pero, al tiempo, dotarla de más sencillez, innovación y modernidad».

La edil destacó la importancia del próximo centenario, toda vez que «a lo largo de un siglo, el Palacio Valdés siempre ha acompañado a la ciudad. Existe una simbiosis entre teatro y ciudad y el centenario debe ser un momento para reflexionar sobre cómo seguir trabajando en una ciudad cultural». Yolanda Alonso también destacó que, siendo un teatro centenario, el Palacio Valdés es un teatro vivo y abierto a una «programación contemporánea».

El director del estudio Signum, Monchi Pedreira, recordó que el rediseño del logotipo «había sido fruto de un trabajo de equipo, de todo el estudio. Durante este tiempo tuvimos muchas reuniones con el Ayuntamiento, cerca de diez. Y salió del trabajo de todos». A lo largo de tres meses, entre seis y siete personas del estudio hicieron aportaciones en un proyecto en el que se meditaron todas las fases.

Pedreira reconoció las limitaciones que implicaban los condicionantes fijados por la concejalía de Cultura y el reto que suponía no generar «un corte» en la historia del coliseo. Pedreira recordó que «la ciudad no tiene una imagen negativa del teatro, por lo que no era necesario romper con el logotipo anterior». Todo eso se compensó con un clima de trabajo que favoreció la libertad del equipo y permitió encontrar la nueva solución gráfica.

El nuevo logotipo refuerza la identidad de marca y busca favorecer que, con una sola mirada, el espectador identifique al teatro Palacio Valdés. Se han simplificado los elementos gráficos del diseño original, y se han enriquecido sus significados porque, al tiempo que se mantiene el característico patio de butacas en herradura, se pueden interpretar como los ventanales del coliseo hacia la ciudad.

Existirá una versión en blanco y negro y otra a color, bicromo con el rojo (un color dominante en el patio de butacas) y gris con diferentes degradados para incrementar su riqueza visual, pero sin que los costes de impresión se disparen. A partir de tipos base se ha diseñado una tipografía exclusiva para el Palacio Valdés. De esta manera, se busca que «el logotipo y la marca puedan funcionar de manera independiente».

Además, se ha elaborado una edición conmemorativa que se utilizará durante el próximo año. En el momento que concluya 2020, se podrá mantener la imagen corporativa.