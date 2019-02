El parque de bomberos de Avilés se reduce a 31 efectivos Bomberos de Avilés sofocan un incendio urbano. / MARIETA Es uno menos de lo que establece el convenio suscrito con el Principado, calificado de «papel mojado» por el representante sindical J. F. GALÁN Sábado, 2 febrero 2019, 02:14

El parque de Bomberos se queda con 31 efectivos, uno menos de los que establece el convenio firmado por el Ayuntamiento y el Principado. «Es papel mojado, una farsa», denuncia Manuel Fernández, delegado de Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que responsabiliza de la situación a la «nefasta» gestión de Gustavo García, gerente del SEPA, el Servicio de Emergencias del Principado, y a la «complicidad» de la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Los bomberos de Avilés pertenecen al Principado. Es quien presta el servicio. A cambio, el Ayuntamiento le abona una cantidad anual que en 2019 ha quedado establecida en 1.173.303 euros. Así lo establece el convenio, el mismo que fija en 32 el número de efectivos. Se anunció a principios del año pasado, después de que los representantes sindicales denunciasen una y otra vez la estrechez de la plantilla. Entonces estaba compuesta por treinta, diez menos de los que los sindicatos consideran el mínimo necesario para ofrecer el servicio con plenas garantías.

Una de las cláusulas recoge que antes del 31 de diciembre del año pasado tendrían que llegar dos refuerzos. Y así fue. Lo que sucede es que recientemente se ha jubilado uno de los dos bomberos municipales cedidos al SEPA que quedaban en la plantilla que, por tanto, se ha visto reducida a 31 bomberos. Y el otro se jubilará en febrero de 2020.

Fernández augura que las plazas no se cubrirán. Se explica. «Los dos bomberos municipales son funcionarios y los demás somos personal laboral del Principado. El problema es que el catálogo establece en treinta el número de efectivos asignados a la plantilla, y si no se modifica no puede haber incorporaciones. Es algo que ya se sabía antes de la firma del convenio, como también se sabía que un compañero se iba a jubilar. Y aún así no lo han modificado ni tienen voluntad de hacerlo. La realidad es que somos 31, y dentro de un año seremos treinta».

No es la única queja. «Cuando ya somos pocos, el SEPA sigue utilizándonos al parque de Avilés de comodín. «Si en un turno somos seis, uno es enviado automáticamente a cubrir bajas a otros parques de Asturias. Es algo sistemático, por lo que muy rara vez somos más de cinco bomberos por turno», número que califica de insuficiente.

El parque de Avilés también cubre los concejos de Castrillón, Corvera, Illas, Gozón y Carreño, un área fuertemente industrializada, con puerto y aeropuerto -si bien este último cuenta con dotación propia declarada de alto riesgo. Y es el parque de Asturias con más salidas al año.

«Cuando hay una emergencia de envergadura nos desplazamos los cinco bomberos que estamos de turno, y el parque se queda vacío. Esa emergencia puede darse en Luanco o en Candás, y si surge otra en Avilés o en Castrillón tienen que desplazarse desde Pravia o La Morgal, con el consiguiente retraso en la intervención. Por eso es necesario reforzar la plantilla», concluye Manuel Fernández.