Los partidos celebran el inicio del juicio y ya señalan la responsabilidad del PSOE La cúpula del Centro Niemeyer. / MARIETA PP y Ciudadanos esperan una resolución rápida que permita «pasar página» mientras Somos e IU creen que los socialistas deberán asumir «la falta de control de las cuentas» YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Martes, 19 marzo 2019, 07:26

La primera jornada de juicio por el 'caso Niemeyer' ha dejado ya algunas reacciones ante las declaraciones del que fue el primer director que tuvo el centro cultural, Natalio Grueso, en la sala tercera de la Audiencia Provincial. En general, todos los partidos políticos celebran el inicio de un juicio que ha tenido más de seis años de instrucción. Solo el PSOE mantiene silencio para respetar el proceso judicial iniciado ayer y que tiene previsto finalizar a mediados de mayo. No obstante, hacia él giran las miradas del resto de los partidos, especialmente la de Somos e IU, que entienden que deberá asumir responsabilidades políticas si finalmente se demuestra que se produjeron irregularidades en las cuentas del Niemeyer.

El portavoz municipal del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, recordó que el caso está ahora en manos de la justicia y por tanto no entró a valorar las primeras declaraciones escuchadas en la sala de la Audiencia. Lo que sí pidió es que «se resuelva pronto con justicia y que se depuren las responsabilidades en caso de que haya habido irregularidades». Para De la Torre, «todos los avilesinos queremos que se resuelva cuanto antes porque no beneficia a la ciudad que se hable del Niemeyer por su mala gestión en lugar de hacerlo como lugar de encuentro cultural y referente en Asturias».

También el coordinador de Ciudadanos en Avilés, Javier Vidal, eludió entrar en valoraciones porque «ahora solo nos queda remitirnos a la decisión judicial, cuando haya una sentencia firme nos posicionaremos», dijo. Como el PP, abogó porque tras años de instrucción, «ahora se tome una decisión rápida que permita pasar página para que del Niemeyer solo se hable por su aportación al panorama cultural».

Foro ejerce la acusación particular junto con la Fundación del Centro Niemeyer en este caso. Su diputado en la Junta General del Principado, Pedro Leal, afirmó que los primeros años de gestión del centro cultural son «un mal capítulo» para los gobiernos socialistas. Lamentó que el candidato socialista a la presidencia del Principado no haya dicho «nada hasta ahora sobre la nefasta gestión de sus predecesores».

En su opinión, el 'caso Niemeyer' «es otro capítulo más de los abusos, la ausencia de control y la falta de prevención del PSOE en el manejo del dinero público, que se suman al 'caso Renedo' o el 'caso Villa'». Añadió que se trata de «procedimientos en los que el PSOE asturiano se ha visto relacionado, ya sea por acción y omisión».

Sin entrar en las declaraciones que ayer realizó Natalio Grueso ante el juez, los dos partidos de izquierdas de la oposición, Somos e Izquierda Unida, coincidieron con Foro en que los socialistas tienen una responsabilidad política en lo sucedido que no se ha depurado. «Lo fundamental es que se aclare todo lo sucedido con las cuentas y resolver jurídicamente la cuestión, aclarando de una vez por todas si hay delito», señaló el portavoz de Somos, David Salcines. Afirmó que el Niemeyer «colocó a Avilés en el mapa del mundo y también en el de la corrupción». Por eso cree que este proceso no «solo servirá para aclarar a los avilesinos y el conjunto de la sociedad cómo fue la gestión del Niemeyer, sino también para que se asuman responsabilidades políticas».

Recuerda que fue el PSOE el que nombró a Natalio Grueso y «llamó a salir a la calle en su defensa cuando se detectaron las primeras irregularidades», por ello, si finalmente el fallo judicial las ratifica, «el patronato, formado por socialistas, tiene una responsabilidad que asumir porque no fueron capaces de detectar ninguna de las irregularidades». Cree Salcines que en primer lugar la exalcaldesa y consejera, Pilar Varela, «deberá pedir disculpas a la ciudadanía y no seguir en política, porque no vale ahora como respuesta decir que no se sabía nada».

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, Llarina González, siguió la misma línea argumental celebrando que haya comenzado el juicio años después de la denuncia y reclamando responsabilidades. En primer lugar, por la supuestas irregularidades en la gestión que deben asumir los que hoy se sientan en el banquillo de los acusados. Y en segundo lugar, para González, deben depurarse las responsabilidades políticas.

«El PSOE decidió el nombramiento de Natalio Grueso, pero nuestra labor como políticos no se queda ahí, tenemos la obligación de fiscalizar la gestión y está claro que aquí no se hizo ese trabajo por parte del patronato», afirmó la portavoz de IU, que también se refirió a las primeras declaraciones de Grueso ante el tribunal y dijo que «no se sostiene que mantenga que no sabía nada de las cuentas del centro siendo el gestor cultural, máxime cuando además aparecen facturas en las que hay familiares suyos como su exmujer y su madre y su hermano».