El perito de Hacienda insiste en que solo constata hechos sin analizar su idoneidad El perito, accediendo ayer a Audiencia Provincial. / PABLO LORENZANA El exresponsable de comunicación afirma que daba órdenes a la exmujer de Grueso y el exagente de viajes C. DEL RÍO OVIEDO. Miércoles, 31 julio 2019, 01:20

La declaración del perito de la Agencia Tributaria, Adolfo Álvarez Buylla, concluyó ayer tras protagonizar un tira y afloja con el abogado de la acusada Judit Pereiro, Luis Tuero, que no llevó a ninguna parte. «No entraba dentro de mi pericia», «la necesidad del gasto no la tenía que analizar», «la idoneidad y conveniencia del viaje no es mi competencia», «yo no puedo entrar en eso» y «no sé su causa» fueron solo algunas de las fórmulas que utilizó para aclarar al letrado que él se limitó a constatar hechos y, en este sentido, fue contundente: «En mis 35 años de carrera no conozco que ningún gasto real y legal se justifique con una factura falsa. Me choca».

Tuero le llegó a decir que a él no le importaban los asuntos contables, a lo que Álvarez Buylla respondió que «estamos jugando en dos campos distintos. A mí lo que me preocupa es esa contabilidad que a usted no le interesa, la causa por la que la señora Pereiro viaja ni me compete ni la he analizado ni me preocupa. Solo sé que de sesenta y tantas facturas en las que debería aparecer, solo aparece en tres».

La práctica de la prueba concluyó con la declaración de Pedro Zuazua, responsable de Comunicación del Centro Niemeyer entre febrero de 2008 y agosto de 2010. Aseguró que tanto la exmujer de Natalio Grueso como el exagente de viajes del Centro Niemeyer colaboraban con la fundación. «Judit hacía funciones para nosotros. No recuerdo ningún evento en el que ni Chema (el exagente de viajes) ni Judit estuvieran presentes. Yo les daba órdenes.

Éramos tres personas en la fundación y cuando hacíamos el reparto del evento de esa noche yo contaba con cuatro manos más», narró. Preguntado sobre quién le había informado acerca de su disponibilidad afirmó que «(Natalio) nunca me lo expresó verbalmente, pero se daba por hecho porque estaban allí permanentemente echando una mano», manifestó.