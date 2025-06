Cristina Del Río Avilés Jueves, 12 de junio 2025, 18:52 Comenta Compartir

La soledad no deseada es un sentimiento que afecta más a jóvenes que a mayores, que conviene desestigmatizar y poner el foco en las causas que lo provocan. Elisa Sala, consultora e investigadora social, ha sentado este jueves las pautas para que tanto la concejalía de Mayores y Ciudad Saludable como la de Participación Ciudadana, que en esta legislatura han puesto en su radio de acción el abordaje de la soledad no deseada, puedan trabajar sobre la que se ha llegado a definir como la 'epidemia silenciosa del siglo XXI'.

En el V Encuentro de Voluntariado y Soledad no Deseada, celebrado en el Centro de Servicios Universitarios, Sala señaló que «la soledad es un sentimiento y, al igual que el miedo, la ira o la tristeza, ni tenemos que erradicarla ni tenemos que combatirla». «La cuestión está en intentar entender por qué en la época en la que se supone que estamos más conectados que nunca nos sentimos más solos que nunca», planteó.

Como sentimiento que es puede afectar a todas las personas a lo largo de su vida con independencia de su edad. De hecho, según trasladó, las encuestas más recientes evidencian que «contrariamente a lo que pensábamos, no son las personas mayores las que más solas se sienten sino los jóvenes» y, en función de la etapa vital, las causas de la soledad son diferentes. «Durante la vejez se pueden asociar a una dimensión más existencial, más de cuestionarnos el sentido de la vida o a no tener una identidad y un espacio propio de expresión», mientras que en la juventud «se asocia mucho más a transiciones vitales no acometidas». Por ejemplo, «todos mis amigos tienen novia, yo no; todo el mundo tiene trabajo, yo no; todo el mundo ha pasado el curso y yo no. Son una serie de hitos identificados como de superación de cada una de las etapas vitales y todo esto genera muchísima soledad». «Existe mucha confusión porque la soledad no siempre tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el propósito vital y con el vacío existencial», subraya.

«Es interesante pensar que invertir en nuestras relaciones e invertir en nuestra salud» Elisa Sala Consultora e investigadora social

Teniendo en cuenta esto, Elisa Sala ha aconsejado poner el foco de actuación «tanto de las políticas públicas como de la acción social» sobre las causas. Y ha dado un dato más para no errar la puntería: «Hoy en día está demostrado que la salud que podamos tener a los 80 o 90 años no vendrá tanto por cuanto ejercicio hago a mis 47 ni por mi nivel de colesterol sino por la calidad de las relaciones que yo tengo a la mediana edad». «Es interesante empezar a pensar que invertir en nuestras relaciones es invertir en nuestra salud. Existe muchísima evidencia empírica relacionando un aumento de la presión sistólica, una probabilidad mayor de sufrir un deterioro cognitivo, una probabilidad mayor de tener una depresión, una probabilidad mayor de tener y desarrollar muchísimas enfermedades», enumeró.

Con amplia experiencia profesional en este ámbito, ha advertido que «fórmulas mágicas no existen», pero sí ha aconsejado «desestigmatizar» la soledad no deseada que, en muchas ocasiones, está considerada como un «fracaso social». «Desestigmatizar la expresión de la vulnerabilidad también sería interesante. Somos seres vulnerables y nos cuesta mucho reconocerlo y admitirlo y más aún pedir ayuda», ha añadido.

