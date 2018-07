«Las plantas de Arcelor Asturias serán de las de mayor nivel del mundo»

-¿Cómo valora las inversiones de ArcelorMittal en las plantas de Asturias?

-Van a convertirlas en unas de las de mayor nivel del mundo de la compañía, ni más ni menos.

-¿Y su plan medioambiental?

-Hay que valorarlo mucho. El problema más grave al que se enfrenta la siderurgia es el exceso de producción, entre quinientos y setecientos millones de toneladas al año. Esta situación genera prácticas comerciales desleales que suponen un grave problema para Europa y Estados Unidos, y la respuesta de Trump han sido los aranceles. Otro elementos que influyen mucho, sobre todo en nuestro continente, es la nueva nor- mativa sobre derecho de emisión. En vigor a partir de 2020, obligará a las fábricas a producir acero de forma mucho más limpia, lo que les obligará a realizar importantes inversiones, primero para reducir sus emisiones de CO2 y después de otras partículas. No hay otro camino, fabricas medioambientalmente sostenibles y limpias, y el ejemplo de los que puede pasarle a quien no lo siga lo tenemos en Taranto.

-¿Qué futuro perfila para el suelo que liberarán las baterías de cok?

-Hay un tema claro. Todo el desarrollo de esa zona tiene que ir ligado a actividades industriales que tengan que ver con la investigación y la Manzana del Acero, que cada día está más valorada a nivel internacional. También hay actividades alternativas, como el sector eólico, inédito en Avilés hace veinte años y hoy en día puntero.

-Algunos estudios indican que los sindicatos están perdiendo peso.

-Es cierto que a raíz de la crisis hubo una disminución del número de afiliados, entre otras cosas porque en España tenemos ahora dos millones de trabajadores menos que en 2006. También hay que tener en cuenta que los sindicatos siempre han estado demonizados, y hay que buscar un culpable. Hay mucha gente a la que no le interesa que haya sindicatos fuertes. Pero no, los sindicatos no están perdiendo peso. Quizá representatividad, pero ya se está recuperando. El nuestro tiene siete millones de afiliados.