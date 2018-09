El pleno rechaza el proyecto Avilés Enseña con críticas de timo y plagio Somosasegura que la memoria está copiada en un 34% de un trabajo de fin de carrera de una estudiante valenciana EFE Jueves, 27 septiembre 2018, 15:09

El pleno municipal de Avilés ha rechazado hoy, por segunda vez, el proyecto de turismo idiomático «Avilés enseña» en medio de las dudas de algunos grupos municipales y las críticas abiertas de plagio de la memoria que lo sustenta y de timo a los ciudadanos.

El proyecto, que estaba previsto que se llevara a cabo a través de la Sociedad de Desarrollo de La Curtidora, de titularidad municipal, ha contado con el voto a favor del PSOE, PP y los concejales no adscritos; el posicionamiento contrario de Somos e IU, y la abstención de Ciudadanos y Ganemos.

No ha salido adelante por la ausencia de un concejal del PSOE y de la edil Ana Bretón, que en el momento de la votación estaba ausente del salón de plenos.

Durante el debate, la portavoz de IU, Llarina González, ha hablado de «timo» y de «humo electoral» al referirse a un proyecto que, en su opinión, carece de consistencia y de un trabajo previo de implicación de los agentes de la ciudad que deberían estar concernidos, como la Cámara de Comercio, la Ucayc o el entramado hotelero.

Primitivo Abella, concejal de Somos, ha sido otro de los más críticos con el proyecto, del que cuestionó hasta la memoria que lo acompaña, que ha considerado que está plagiada de un trabajo de fin de carrera de una estudiante valenciana.

El objetivo era que el Ayuntamiento llevara a cabo un proyecto de enseñanza de español para extranjeros con el que Avilés explorara un nuevo segmento turístico que ofrece la posibilidad de aprender el idioma a partir de un programa educativo y formativo basado en el aprendizaje formal y multidisciplinar.

«Avilés Enseña» contaba con los informes previos favorables del Gobierno de Asturias, que confirmaban que no existe duplicidad en la prestación de este servicio de enseñanza de español y que estaba garantizada la sostenibilidad financiera del proyecto.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, ha considerado que durante el debate «unos cuantos grupos políticos miraron el dedo pero no han mirado la Luna».

«Aquí no hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de los que creemos en esta ciudad, en sus capacidades y en sus fortalezas, y los que no creen en esta ciudad», ha declarado la alcaldesa, que ha arremetido contra «las fuerzas conservadoras y retrógradas, y entre ellas está la izquierda, que dicen que no tenemos esa capacidad».