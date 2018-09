«Hay pocos curas, pero son muy buenos y con una gran vocación» Vicente Pañeda, en el entorno de la iglesia parroquial de San Martín de Laspra. / OMAR ANTUÑA La incorporación de David Cuenca y Alejandro Rodríguez como párrocos de Versalles y Luanco culmina hoy un proceso de cambio en las parroquias de la comarca J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 16 septiembre 2018, 05:55

El arciprestazgo de Avilés culmina hoy domingo un proceso de cambio que afectan entre otras a parroquias como las de Trasona, Llaranes, Versalles, Candás y Luanco. Vicente Pañeda Requejo, arcipreste desde 2013 y párroco de San Martín de Laspra-Piedras Blancas, explica el nuevo organigrama.

-¿Cuáles son esos cambios?

-Se marchan tres sacerdotes y se incorporan cuatro. Alfredo Cueto ha abandonado El Pozón por motivos de salud; José Santa Clara, párroco de la unidad pastoral de Trasona, se incorpora al arciprestazgo de Gijón Oriente como capellán del hospital universitario de Cabueñes y párroco de la unidad pastoral de san Andrés de los Tacones; y Don Cipriano Díaz cesa por jubilación como párroco de Luanco. Los que se incorporan son Constantino Bada, que sustituye a Santaclara en Trasona; David Cuenca como párroco de la unidad pastoral de Versalles; y Alejandro Rodríguez, que se va a ocupar de la nueva unidad pastoral de Santa María de Luanco, que extiende su responsabilidad hasta Bañugues, Viodo y San Jorge de Heres.

-¿Y el cuarto?

-Adolfo Manuel Álvarez, para reforzar la capellanía del Hospital San Agustín, en la que se mantiene don José Ramón y a la unidad pastoral de San Martín de Laspra, que incluye a Piedras Blancas, Quiloño y San Cipriano.

-¿A qué responden los cambios?

-Únicamente a las necesidades pastorales. Ha habido que lamentar bajas por defunción o enfermedad y era necesario realizar algunos ajustes en el arciprestazgo.

-¿Quién los ordena?

-Las decisiones se han tomado entre el Colegio de Arciprestes y el vicario, y ha sido refrendada por el Arzobispado de Oviedo.

-El proceso ya se ha iniciado. ¿Cuándo concluye?

-Hoy domingo, cuando David Cuenca y Alejandro Rodríguez asuman las unidades pastorales de Versalles y Luanco. Adolfo Manuel Álvarez y don José Manuel ya prestan servicio desde julio como capellán y como párroco de Candás y de Perlora, en este último caso por fallecimiento del anterior, don Jesús, y Alfonso Abel Vázquez cumple una semana en El Pozón y Santa Bárbara de Llaranes.

-¿Cuál ha sido la acogida por parte de los feligreses?

-Ha sido agradable y cordial. Los sacerdotes tienen una disposición total y sus feligreses responden con una gran capacidad de acogida.

-Va a cumplir cinco años como arcipreste de Avilés. ¿Satisfecho?

-Creo que a quien corresponde hacer balance es a los feligreses, a los sacerdotes, al arciprestazgo y al Arzobispado, no a mí.

-¿Cuántos concejos forman el arciprestazgo?

-Son seis, Avilés, Corvera, Carreño, Illas, Castrillón y Gozón.

-¿Y cuántas parroquias?

-Muchas, divididas en siete unidades pastorales. Son las de Candás, Guimarán, Salinas, San Martín de Laspra-Piedras Blancas, Illas, Santa Leocadia de Laviana, y Luanco.

-¿Cuántos sacerdotes las atienden?

-Tras la reordenación, veintiuno.

-¿Son suficientes para tantas parroquias?

-Digamos que son pocos, pero muy buenos, con una gran vocación.

-El relevo generacional no acaba de llegar.

-No es tanto así. Llega una generación de sacerdotes que está entre los cuarenta y los cincuenta años.

-El más joven de Asturias es de Avilés, Ángel Vilaboa.

-Se ha ordenado recientemente en la catedral, y tras celebrar sus primeras misas en Santo Tomás de Cantorbery, por vinculación, y en San Nicolás, ya que es San Juanín, está destinado a la unidad pastoral de Panes.

-¿Cuáles son las principales necesidades del arciprestazgo?

-La primera necesidad es convertirnos pastoralmente y saber que las unidades pastorales son un proyecto de sí y sí. No las impone el obispo, sino la propia realidad, hay que ser consciente de eso, e implica trabajar en equipo. También es necesario incorporar a los seglares en nuestro trabajo pastoral y sobre todo buscar una pastoral más corresponsable y más participativa.

-¿Va poca gente a misa?

-Es un número estable. En Piedras Blancas, mi parroquia, va mucha gente, y la comunidad parroquial es amplia y está muy implicada. También hay que tener en cuenta que, sobre todo en verano, muchos fieles de una parroquia van a misa a otra.

-¿Cuál es el estado de salud de los bienes de la iglesia en el arciprestazgo?

-Se va a reparar el tejado de San Nicolás de Bari, que es una obra importante, se ha completado la primera fase de San Salvador de Perlora y en Castrillón se han llevado a cabo muchas mejoras. Ahora estamos con el proyecto de reparación de San Cipriano de Pillarno.

-¿Se encuentra cómodo en Piedras Blancas?

-El día 24 se cumple un año de mi llegada. La verdad es que me encuentro muy bien, me siento respaldado por mis compañeros y por los feligreses. Compaginar el arciprestazgo con la parroquia no resulta sencillo, y lo llevo lo mejor que puedo.

-¿Echa de menos Villalegre?

-Un poco sí que me costó. Llevaba once años en Villalegre, el Santuario de La Luz y en la San Pablo de La Luz, pero bueno, mantengo una relación muy cordial y fluida tanto con los feligreses como con los párrocos.

-¿Has encontrado cambios entre una y otra parroquia?

-Son perfiles distintos. Villalegre ha sufrido una gran transformación y La Luz es un barrio obrero. Piedras Blancas es el séptimo concejo de Asturias, y hay mucha gente joven. Es distinto.

-¿Se han reanudado ya las obras en el cementerio de Cancienes?

-Aún no, pero en cuanto el nuevo párroco se asiente se retomará el asunto.

-Hay sectores de la población que reclaman que la iglesia tribute por sus bienes. ¿Qué opinión le merece?

-No entiendo esa actitud compulsiva. La iglesia está al servicio de todos sin ningún ánimo de lucro, sino todo lo contrario. Un buen ejemplo es Cáritas, que atiende a tanta gente. Además, muchos de sus bienes son monumentos, y Avilés es un buen ejemplo. Algunas de sus iglesias forman parte de cualquier recorrido turístico.

-La iglesia se está viendo sacudida por escándalos. ¿Cómo valora la reacción del Papa?

-Estoy absolutamente de acuerdo con la política de tolerancia cero. El Papa se está enfrentando a situaciones que nunca se tendrían que haber dado y son diametralmente contrarias a la Iglesia. Francisco I es una gran bocanada de aire fresco, un hombre discreto como pocos y un auténtico todoterreno. Cuando tiene que decir algo lo dice sin cortapisas y cuando ante un argumento infundado tiene que callar, calla y reza.