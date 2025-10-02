«La Policía Local de Avilés puede presumir de tener una plantilla que es espectacular»

Si hay unos responsables de que Avilés sea considerada una de las ciudades más seguras de España son sin duda los cuerpos y fuerzas de ... seguridad del Estado, con un protagonismo especial para la Policía Local que vela por el orden en el municipio con una plantilla bien formada y rejuvenecida en los últimos años. Y precisamente la puesta en valor de los agentes y mandos que forman el cuerpo se materializó ayer en una celebración especial que se adelantó un día para no coincidir hoy jueves con los actos de la festividad de los Ángeles Custodios, patrono de la Policía Nacional.

Una amplia representación de la Policía Local de Avilés se citó ayer en el restaurante Tierra Astur para celebrar en un ambiente más distendido el trabajo que se desarrolla en la comisaría avilesina durante todo el año. El evento estuvo presidido por el comisario jefe de la Policía Local, Rafael Ángel Rodríguez, que no ocultó el «orgullo» por una plantilla que en la actualidad, y tras las recientes incorporaciones de agentes, cuenta con un total de cien efectivos. «Ahora mismo somos cien agentes y está en marcha el proceso selectivo del cuadro de mandos que va a ir arrastrando la incorporación de nuevos agentes próximamente. Creo que tenemos una RPT que está bien dimensionada», señaló el comisario.

Se puso en valor, además, la juventud de la plantilla de un cuerpo que se ha rejuvenecido en los últimos tiempo. «En los últimos años la gente que está entrando lo hace con poco más de treinta años y ahora mismo seguramente la media de edad del cuerpo estará entre los 44 y 45 años. Pero además es otro contexto y lo que sí puedo decir es que estoy orgulloso de la plantilla actual y sobre todo de cómo estamos trabajando a nivel interno con el resto de servicios del Ayuntamiento, así como con la Policía Nacional y Guardia Civil», puso en valor a su vez Rafael Ángel Rodríguez, que pese a llevar cuatro décadas en el cuerpo ayer reiteró su compromiso con la Policía Local de Avilés.

«Ya hace tres años que podría haberme ido, pero es verdad que ahora mismo, y esto no son sólo palabras, tenemos un cuadro de mando y una plantilla espectacular. En este sentido insisto, ya no sé si aporto mucho o poco, la verdad, pero estoy cómodo y contento», reconoció el comisario jefe del cuerpo municipal.

Un trabajo vocacional

En el acto también estuvieron presentes varios representantes de entidades vecinales y sociales de Avilés, en señal de agradecimiento por su colaboración con las fuerzas y cuerpos policiales, además de representantes de la Corporación municipal encabezados por la propia alcaldesa, Mariví Monteserín, que se reservó unas palabras de gratitud y puesta en valor del trabajo que desarrolla la Policía Local.

«Pocas profesiones son tan vocacionales como el servicio de policía, que exige de una entrega constante y diaria a la ciudadanía. Así como cualidades difíciles de poseer, como son la empatía, para comprender a las personas que sufren circunstancias muy adversas en momentos de gran dificultad; la inteligencia, para afrontar y superar situaciones de conflictividad; y la templanza, para ofrecer entornos de seguridad en cualquier situación», destacó Mariví Monteserín en su intervención antes de la comida de fraternidad.