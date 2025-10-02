El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parte de la plantilla de la Policía Local antes de su comida en Tierra Astur. PALOMA UCHA

«La Policía Local de Avilés puede presumir de tener una plantilla que es espectacular»

El cuerpo adelantó su propia celebración para no coincidir hoy con los actos de la festividad de los Ángeles Custodios, patrono de la Nacional

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Si hay unos responsables de que Avilés sea considerada una de las ciudades más seguras de España son sin duda los cuerpos y fuerzas de ... seguridad del Estado, con un protagonismo especial para la Policía Local que vela por el orden en el municipio con una plantilla bien formada y rejuvenecida en los últimos años. Y precisamente la puesta en valor de los agentes y mandos que forman el cuerpo se materializó ayer en una celebración especial que se adelantó un día para no coincidir hoy jueves con los actos de la festividad de los Ángeles Custodios, patrono de la Policía Nacional.

