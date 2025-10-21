«Un polideportivo como el de El Quirinal no podía tener la cafetería cerrada»

Filan, Bombé, Piazza... y ahora Azul Norte. El hostelero avilesino David Franqueira aumenta su oferta en la ciudad con la apertura de la cafetería del ... polideportivo de El Quirinal, Complejo Deportivo Avilés, que llevaba cerrada desde diciembre de 2021.

Tras cuatro intentos fallidos para su adjudicación, Franqueira se ha hecho con el servicio a través de la sociedad Miruéndano SL, que abonará un canon anual de 5.445 euros durante cinco años. «Vengo bastante al polideportivo por cuestiones familiares y daba pena ver la cafetería cerrada día tras día. Era un espacio que nos interesaba, le dimos una vuelta y estamos muy contentos con la apuesta», comentó en la presentación del local junto a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el concejal de Deportes de la ciudad, Juan Carlos Guerrero.

El lavado de cara de la instalación ha sido importante. Nuevas mesas, más amplitud, pantallas gigantes para ver deporte, decoración, pintura... y una carta en la que la comida saludable cobrará protagonismo. Para ello, Franqueira ha apostado por el chef de origen saharaui Sidi Ahmed Boyah, que tras toda una carrera en las cadenas de hoteles Iberostar y Río se ha unido al hostelero avilesino en esta aventura. «Mi especialidad es la comida mediterránea, con especial gusto por la italiana, pero tengo formación en comida vegetariana y vegana y, ahora en un recinto deportivo, queremos apostar por una comida sana», apunta. «La gente se cuida más, haremos envíos a domicilio cuando el negocio comience a rodar y creemos que es algo que faltaba en la ciudad», añade Franqueira.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, aplaudió el lavado de cara de la cafetería y su reapertura. «La gente siempre venía y marchaba muy contenta, pero echaba de menos un servicio que es fundamental, tanto aquí como en otras instalaciones. La convocatoria quedó desierta... pero creo que la espera mereció la pena. Está muy bonita, hecha con cariño, decoración cómoda y práctica. Van a dar un gran servicio que puede ser tanto para nuestros deportistas como para la ciudad», asegura.

Por su parte, Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes, reconoció que «era una prioridad desde que llegué al cargo. Estamos muy contentos». En ese sentido, la apuesta parece a largo plazo. «Confiamos en los proyectos y somos pacientes», concluye David Franqueira.