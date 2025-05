«El Centro Niemeyer de Avilés necesita un cambio radical», critica el PP de Asturias

El Partido Popular de Asturias cargó duramente este martes contra la gestión del Centro Niemeyer de Avilés y lo hizo a través del ... diputado autonómico José Luis Costillas, que interpeló sobre varias cuestiones a la consejera de Cultura y presidenta del Patronato, Vanessa Gutiérrez, durante la última Comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

El diputado popular comenzó su intervención poniendo en duda tanto la programación del centro cultural avilesino como el número de visitantes como termómetro del éxito de las actividades que se desarrollan a lo largo del año. José Luis Costillas critico el hecho de que, «a pesar del gran presupuesto que se destina al Centro Niemeyer, no acaba de despegar y los intentos de la dirección por maquillar los resultados no cuelan».

El popular reconoció en comisión que el número de visitantes del último año «algo subió», pero para Costillas «son cifras que no acaban de elevarse y si los comparamos con otros centros del Principado dista mucho. Se necesita un cambio radical. La única propuesta que han hecho es comprar el parking sin que nadie lo haya pedido, igual se lo pidió Sánchez para justificar las cuentas de una empresa pública estatal», le reprochó el popular a la consejera de Cultura.

Esta por su parte respondió a las críticas recibidas reconociendo que «todo tiene márgenes de mejora y cualquier aportación es bien recibida», pero defendiendo también que «no es justo negar el trabajo que se viene haciendo» y poniendo en valor todas las actividades y exposiciones que se han desarrollado en el Niemeyer a lo largo del último ejercicio.

«No estamos hablando de un museo al uso porque la actividad es mucho más variada. La actividad expositiva convive con otro tipo de actividades y el propio uso del centro como espacio de convivencia, como así lo diseñó Oscar Niemyer. Tampoco es específicamente un centro de creación como la Laboral y dentro de esas diferentes actividades hay diversos públicos que van creciendo año a año, tanto nacionales como internacionales», reafirmó en este sentido la consejera Vanessa Gutiérrez, que reiteró que «se está cumpliendo con los objetivos» y defendió que en un centro como el Niemeyer es necesario valorar algo más que las cifras de asistencia.

Contratos en duda

Más allá de las críticas respecto a la gestión programática y los resultados en número de visitantes, el diputado del PP también quiso recordar en la Comisión de Cultura un contrato en el que los populares ven irregularidades, como es una contratación menor adjudicada al secretario no patrono de la Fundación en 2024 para dar cobertura a los servicios de asistencia jurídica. «¿Usted cree que este contrato fue limpio? A mí me parece un escándalo y huele a chamusquina», interpeló Costillas en la sesión, a pesar de que la consejera de Cultura le ofreció las pertinentes justificaciones sobre una contratación que la Sindicatura de Cuentas no calificó en su día de ilegal, «solo hace una serie de recomendaciones», reiteró en su intervención la consejera.