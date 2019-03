Los primeros testigos no declararán hasta la próxima semana Francisco Menéndez, Santiago Rodríguez, Pilar Varela y Ana Rosa Migoya. / ÁLEX PIÑA Martes, 26 marzo 2019, 07:39

La planificación que hizo la sala tercera de la Audiencia Provincial para el 'caso Niemeyer' se vino abajo ya el primer día del juicio el pasado lunes 18. En esa jornada estaba prevista la declaración de Natalio Grueso y de su exmujer Judit Pereiro, y no llegó a finalizar la del primero. Los retrasos se acumularon y a pesar de que se habilitó un día más de sesiones, el miércoles, llegamos a hoy sin que hayan declarado los cinco acusados cuando deberían haberlo hecho en los dos primeros días de la semana pasada, según el cronograma que manejaba el tribunal.

A pesar de ello, ayer se citó a los primeros testigos previstos para emitir su declaración. Ya a las doce, cuando todavía seguía declarando el cuarto de los imputados, José Luis Rebollo, el presidente del tribunal dio la orden de que los testigos se fueran. Ayer estaban citados los exalcaldes de Avilés, Santiago Rodríguez Vega y Pilar Varela; el expresidente de la Cámara de Comercio, Francisco Menéndez; las exconsejeras de Cultura, Ana Rosa Migoya y Mercedes Álvarez; el expresidente del puerto, Manuel Docampo; el exvicealcalde, Fernando Díaz Rañón; y el representante de la empresa que ofrecía el servicio de transporte. No todos acudieron a la sala en vista de que era muy probable que no llegasen a testificar, como así ocurrió. Tendrán que ser citados ahora de nuevo para una fecha todavía sin determinar porque el tribunal ya da por hecho que el juicio no finalizará el mayo y que como mínimo seguirá en junio, por lo que empieza a buscar ya nuevas fechas para añadir a las previstas.