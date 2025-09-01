El Programa Clinic Joven consolida Avilés como un ecosistema de emprendimiento

Avilés es una ciudad perfecta para emprender con un ecosistema que impulsa la creación de nuevos proyectos empresariales. Eso es lo que se desprende ... de la sesión inaugural del Clinic Joven Emprenda, una incoativa que ya cumple diecinueve ediciones y que durante los próximos días reunirá en la villa a veinticinco jóvenes de entre 18 y 35 años con un objetivo común: impulsar su talento emprendedor y convertir sus ideas en proyectos empresariales o sociales viables. La iniciativa se desarrollará hasta el viernes 12 de septiembre con Avilés como sede principal y Nava, Cabranes y Gijón como ciudades satélite en las que se desarrollarán algunas actividades.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa participó este lunes en el acto de apertura que tuvo lugar en el Espacio Maqua de la calle de La Camára. Lo hizo junto a la directora general de Empresas y Comercio del Principado de Asturias, Arantxa González; el vicepresidente de FADE, Pablo García, el vocal del comité ejecutivo y responsable de formación de la Cámara de Comercio de Avilés, Natán Fernández; y el director del Clinic e integrante de la Asociación Asturias Emprenda, Kike Riesgo.

Los resultados avalan el éxito del programa de emprendimiento, no en vano en las anteriores ediciones 172 jóvenes pusieron en marcha su negocio y 162 de ellos permanecen activos y en funcionamiento a día de hoy. «Lo que intentamos es transmitirles ese espíritu emprendedor y esa capacidad que tiene nuestra Administración, sobre todo a través de Avilés Empresas y de La Curtidora, para ayudarles. Queremos que, una vez acabe el Clinic, cuenten con nosotros, vengan a continuar formándose y monten sus empresas en Avilés», destacó Campa.

Talento avilesino

El edil ha añadido que hay dos participantes en esta edición que ya pertenecen al entorno del centro de empresas de La Curtidora incluso antes de iniciar la formación. Es el caso de Pablo Hevia, avilesino de 26 años que decidió abrir un proyecto que se basa en ofrecer al público un comparador de envíos de paquetería. «Previamente ya había trabajado en una empresa del mismo sector, pero que ofrecía al cliente un trato menos personalizado que el que yo quiero aportar. Con toda esa experiencia creo que estoy preparado para emprender un negocio por mi cuenta y de momento lo llevo solo, pero tengo el objetivo de seguir creciendo», señala este avilesino que ya está alojado en La Curtidora desde hace apenas unas semanas.

Como él, otros jóvenes menores de 35 años participarán durante los próximos días en una serie de encuentros y tutorías con profesionales de empresas asturianas de diferentes sectores que les mostrarán sus experiencias, pero también resolverán sus dudas y les ayudarán a encauzar sus ideas de negocio.