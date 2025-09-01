El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La sesión inaugural del programa Clinic Joven Emprenda se celebró este lunes en el Espacio Maqua de Avilés. Paloma Ucha

El Programa Clinic Joven consolida Avilés como un ecosistema de emprendimiento

Diecinueve ediciones avalan un proyecto que este año formará a 25 jóvenes de 18 a 35 años que se formarán junto empresarios de éxito

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:53

Avilés es una ciudad perfecta para emprender con un ecosistema que impulsa la creación de nuevos proyectos empresariales. Eso es lo que se desprende ... de la sesión inaugural del Clinic Joven Emprenda, una incoativa que ya cumple diecinueve ediciones y que durante los próximos días reunirá en la villa a veinticinco jóvenes de entre 18 y 35 años con un objetivo común: impulsar su talento emprendedor y convertir sus ideas en proyectos empresariales o sociales viables. La iniciativa se desarrollará hasta el viernes 12 de septiembre con Avilés como sede principal y Nava, Cabranes y Gijón como ciudades satélite en las que se desarrollarán algunas actividades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  3. 3 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  4. 4 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  5. 5 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  6. 6 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  7. 7

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  8. 8

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  9. 9 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  10. 10 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Programa Clinic Joven consolida Avilés como un ecosistema de emprendimiento

El Programa Clinic Joven consolida Avilés como un ecosistema de emprendimiento