La prolongación de La Cámara, en Avilés, será de sentido único para ganar plazas de aparcamiento El Ayuntamiento proyecta una reordenación del tráfico en la zona que cuenta con un presupuesto de 132.000 euros

El centro de la ciudad ha perdido en los últimos años más de un centenar de plazas de aparcamiento, principalmente por las peatonalizaciones del parque del Muelle y la plaza de La Merced, que el Ayuntamiento se dispone ahora a compensar, al menos de manera parcial. El concejal de Movilidad, Pelayo García, lleva tiempo barajando una reordenación de algunas calles cercanas al centro en las que fuera posible lograr alguna plaza más, caso de la prolongación de la calle de La Cámara y también en la avenida de La Constitución.

La primera de ambas actuaciones se llevará a cabo a medio plazo, y supondrá no solo el repintado de las plazas, sino también cambios en la circulación, ya que de otra manera no sería posible ganar aparcamientos.

El proyecto es una de las inversiones que se planificó dentro de los presupuestos de este año, y cuenta con una partida económica reservada que alcanza los 132.000 euros dentro de un paquete de actuaciones más amplio que comprende también las actuales obras en la margen izquierda de la plaza de La Merced que se están llevando a cabo y la modificación del aparcamiento en la avenida de San Agustín. Entre todas suman 630.000 euros.

La previsión es que el último tramo de la calle de La Cámara, el que discurre entre la avenida de Alemania y la calle Pruneda, en la que ahora mismo se circula en ambos sentidos, pase a ser de sentido único de salida, es decir, hacia Pruneda, se continuaría así del mismo modo que ya se hace entre la plaza de La Merced y la avenida de Alemania, donde solo se circula hacia el norte.

La supresión de uno de los dos carriles de circulación permitirá liberar espacio, que se destinará a aparcamientos. De esta forma, en uno de los dos lados de la calle, donde ahora se aparca en línea, pasará a hacerse en batería, con lo que cabrán más coches. Será, eso sí, aparcamiento regulado, es decir, incluido dentro de la ORA y, por lo tanto, de pago.

Esta medida, junto a la incorporación prevista a la zona azul de las 25 plazas que existen dentro de la estación de autobuses, y que ahora son de uso restringido, posibilitará aliviar la situación de los conductores en una zona de elevado volumen de tráfico y casi podría decirse que estratégica, puesto que se halla al lado de la zona más céntrica, peatonalizada.

Reciclaje y zona verde

La obra está pendiente de licitación y supondrá más cambios y una modernización de la zona con una mejora de algunos servicios. Es el caso de la recogida de basura. Se instalará una isla de contenedores soterrados, del mismo modo que se viene haciendo gradualmente en otros puntos de la ciudad, que mejorarán tanto la capacidad de los propios cubos como la estética de los mismos. También se procederá a embellecer el cruce con algún tipo de ajardinamiento complementario al actual.

Un vez la obra se lleve a cabo, no será posible acceder a la calle de La Cámara desde Pruneda, sino que para acercarse al centro habrá que hacerlo necesariamente bien por José Manuel Pedregal, bien por Marcos del Torniello, con el inconveniente de que el último tramo de esta calle está semipeatonalizado desde que se reformó junto a la plaza de La Merced. José Manuel Pedregal se convertirá de esta manera en la principal vía de acceso desde el norte, ya que el resto se habrán do cerrando como consecuencia de los cambios en la movilidad: la entrada por Emile Robin tras la peatonalización de El Muelle, y La Cámara ahora, después de haber cerrado completamente al tráfico también el tramo de La Merced junto a la iglesia.

La consecuencia es que todo ese espacio se ha ganado para los peatones y para el ocio, con parques infantiles, zonas de terrazas hosteleras y pequeñas zonas ajardinadas que poco a poco han ido cambiando la estructura de la ciudad en las zonas anexas al casco histórico.

