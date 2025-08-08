«La recuperación de los caños de San Francisco era una demanda vecinal»

LVA Viernes, 8 de agosto 2025, 14:04 Comenta Compartir

Avilés sigue recuperando sus fuentes históricas, y tras la restauración de los caños de Rivero, el Ayuntamiento se dispone a iniciar la de los de San Francisco. Los trabajos, de los que se encargará también la empresa Castrum, comenzarán una vez pasadas las fiestas de San Agustín, según ha asegurado el concejal de Mantenimiento urbano Pelayo García.

«Se trata de que de los caños vuelva a manar agua, que era una demanda vecina desde hacía tiempo y a la que en estos momentos estamos en condiciones de poder dar cumplimiento», asegura el edil. Para la recuperación de la fuente, dañada por el paso del tiempo pese a que en 2010 ya se habían llevado a cabo unos trabajos de rehabilitación, se cuenta con fondos europeos a través del Plan de Sostenibidad Turística.

Se detinarán algo más de 35.000 euros para eliminar la vegetación, algas y musgos, además de partículas de contaminación, que cubren la puedra, hacer una limpieza, sustituir los morteros degradados y llevar a cabo otras labores como la reintegración volumétrica de los pelementos pétreos.

La fuente está considerada Bien de Interés Cultural y es un elemento protegido dentro del patrimonio arquitectónico avilesino, por lo que fue necesario solicitar el aval del Consejo de Patrimonio para poder llevar a cabo la obra.

Se prevé que los trabajos se alarguen durante dos meses, por lo que a lo largo del otoño los avilesinos podrán ver cómo vuelve a manar agua de los caños de San Francisco.

