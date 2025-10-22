El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La concejala Ana Solís y el historiador Pablo Martínez Corral, con alguna de las familias. Pablo Nosti
Memoria histórica en Avilés

Una reparación por la represión franquista que cierra el círculo

Descendientes de familiares represaliados se reúnen con la concejala de Memoria Democrática

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:06

Comenta

«Queríamos estar al tanto de este proceso para echar luz sobre la historia y poder así cerrar un círculo». El círculo del que habla ... Benjamín Borrego es la represión a su tía paterna durante el franquismo. A ciencia cierta no sabe lo que pasó, pero no ha dejado de escuchar «habladurías sobre torturas, violaciones, palizas» que todavía le emociona cuando lo menciona en voz alta. Él y su mujer quieren saber todo lo que se pueda saber sobre un «suceso muy triste y trágico» que ha estado siempre presente en su familia, aunque no siempre se ha hablado abiertamente de ello. El silencio sigue imperando en ciertos temas incómodos, pero ellos necesitan que se arroje luz sobre el mismo y por eso se pusieron en contacto con la concejala de Memoria Democrática de Avilés, Ana Solís, en cuanto supieron de la intención de la edil de llevar una moción al pleno municipal de noviembre con la que se quiere restaurar la memoria de los 82 funcionarios municipales que fueron purgados por el franquismo en Avilés durante la Guerra Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

