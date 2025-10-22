Una reparación por la represión franquista que cierra el círculo

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:06 Comenta Compartir

«Queríamos estar al tanto de este proceso para echar luz sobre la historia y poder así cerrar un círculo». El círculo del que habla ... Benjamín Borrego es la represión a su tía paterna durante el franquismo. A ciencia cierta no sabe lo que pasó, pero no ha dejado de escuchar «habladurías sobre torturas, violaciones, palizas» que todavía le emociona cuando lo menciona en voz alta. Él y su mujer quieren saber todo lo que se pueda saber sobre un «suceso muy triste y trágico» que ha estado siempre presente en su familia, aunque no siempre se ha hablado abiertamente de ello. El silencio sigue imperando en ciertos temas incómodos, pero ellos necesitan que se arroje luz sobre el mismo y por eso se pusieron en contacto con la concejala de Memoria Democrática de Avilés, Ana Solís, en cuanto supieron de la intención de la edil de llevar una moción al pleno municipal de noviembre con la que se quiere restaurar la memoria de los 82 funcionarios municipales que fueron purgados por el franquismo en Avilés durante la Guerra Civil.

Como él, otras doce familias aproximadamente han asistido esta tarde a una reunión con la edil y el historiador Pablo Martínez Corral en el salón de recepciones del Ayuntamiento en el que se ha dado cuenta del trabajo que se ha venido realizando con unos 150 expedientes de depuración sobre personal que trabajó en el Ayuntamiento, entre ellos el poeta Lumen, que fue secretario del Consistorio y murió fusilado en noviembre de 1937 en el cementerio de La Carriona. Al igual que Borrego, Vitoria López y José Ramón Granda también se pusieron en contacto con la concejala. El abuelo de López fue jardinero municipal y «lo echaron los que ganaron». Ese fue una primera represalia porque sobre la importante de verdad poco sabe. «Una vez que murieron mis padres se dejó de hablar del tema, pero yo estoy aquí porque quiero que su nombre figure. Sufrió una injusticia», señaló. José Ramón Granda es el nieto de Ramón Granda Campa, que fue alcalde de Avilés un único año entre octubre de 1936 y 1937. Fue detenido y trasladado a la Quinta Pedregal. Murió fusilado en 1938. Su nieto intentó recuperar algo de la historia y lo tiene en su casa por si sus hijos y nietos quieren consultarlo, pero «sin inculcar nada», aclara. En cualquier caso, como al resto, la moción le parece de justicia.

