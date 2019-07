La respuesta viral a un albañil que se ofrece como «marido de alquiler» en Avilés «Las mujeres podemos hacer esto solas», le replica en el mismo cartel una mujer ofendida por el machismo de su mensaje ALBERTO SANTOS AVILÉS Lunes, 1 julio 2019, 12:29

Lo que podía haber sido una simple oferta de trabajo de un albañil en Avilés se ha convertido en un mensaje viral por su polémico encabezado, y sobre todo por la respuesta que acompaña a la misiva, escrita a mano por una mujer ofendida ante el machismo que destila. Sucedió en la calle de La Cámara y la joven lo ha difundido a través de su perfil en una conocida red social. El cartel pasaría desapercibido por su contenido, ya que se limita a ofrecer los servicios laborales de un albañil. «¿Tiene alguna baldosa rota, un azulejo o moldura de escayola desprendido?». «¿No tienes un manitas en casa y no te puedes permitir el precio de una empresa especializada o tienes miedo a que te engañen?». «Aquí estamos nosotros, 15 años de experiencia, nueve años trabajando!». El problema está en el título de la oferta. «Marido de alquiler». Y ahí se desata la tormenta de críticas en internet.

«Me he encontrado este cartel por la calle, y le he dejado una notita escrita a boli, no se me ocurre una forma peor de promocionarte. No es gracioso, es ofensivo, es PATRIARCADO, ese gigante que ya no nos asusta y al que plantamos cara. Y quien lo vea divertido, que se plantee las cosas, por que de verdad que no lo es y si nos casamos, lo hacemos por amor a la persona,no por tener un manitas en casa. Animo a gente de Avilés y alrededores si encuentran estos carteles, que le dejen también una nota. No podemos callar ante estas cosas, es ofensivo!!! Y recuerdo, que el feminismo no es más que una igualdad real en derechos a la del hombre! Por mí y por todas mis compañeras.Nosotras podemos hacer TODO lo que nos propongamos!!», denuncia L. G. en su cuenta.