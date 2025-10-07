El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los murales se calló hace algunos años. CEAG

Piden a Educación la restauración de los murales del colegio de niñas de Llaranes, en Avilés

Directivos del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón se reunieron con el director general de Infraestructuras para exponer el mal estado de estas singulares pinturas

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 7 de octubre 2025, 08:15

Rubén Domínguez y Daniel Fernández, presidente y responsable del departamento de defensa patrimonial del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, respectivamente, reclamaron ayer en ... Oviedo al director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, la restauración de los murales del colegio de niñas de Llaranes, en Avilés. Son dieciséis en total y, desde la caída de parte de uno de ellos, el de la música, en 2010, se encuentran bastante deteriorados. La falta de mantenimiento ha hecho que incluso alguno esté a punto de desaparecer porque ya queda poca pintura.

