Piden a Educación la restauración de los murales del colegio de niñas de Llaranes, en Avilés

Rubén Domínguez y Daniel Fernández, presidente y responsable del departamento de defensa patrimonial del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, respectivamente, reclamaron ayer en ... Oviedo al director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, la restauración de los murales del colegio de niñas de Llaranes, en Avilés. Son dieciséis en total y, desde la caída de parte de uno de ellos, el de la música, en 2010, se encuentran bastante deteriorados. La falta de mantenimiento ha hecho que incluso alguno esté a punto de desaparecer porque ya queda poca pintura.

Las dieciséis pinturas murales decoran otras tantas aulas y fueron realizadas por Javier Clavo, Juan Ignacio de Cárdenas y Luis Echanove. Los murales de Clavo son los que se encuentran en mejores condiciones, pero también requieren de una intervención urgente para que el deterioro no vaya a más.

Hasta ahora, el Alfoz del Gauzón había realizado esta solicitud al Ayuntamiento de Avilés, pero ayer por primera vez gestionó la demanda con la administración superior en materia de educación que sería la que debería asumir la obra de restauración, el Principado. El director general se comprometió con los directivos del Centro de Estudios del Alfoz a estudiar una posible actuación.

Esta fue la primera reunión de los representantes del Alfoz con personal de la Consejería de Educación y aprovecharon también para subrayar el valor patrimonial de los dos edificios, tanto el colegio de niñas como el de niños.

El colegio de niñas fue construido por Ensidesa detrás de la Plaza Mayor, en 1958, pero ante el enorme número de matrículas, la empresa siderúrgica se vio obligada a construir un segundo edificio en la calle Monte Cauribo destinado al alumnado masculino, en el que ahora se estudia educación Primaria. En el de niñas está el alumnado de segundo ciclo de Infantil.