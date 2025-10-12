La ría de Avilés, un oasis donde avistar el 70% de las especies de gaviotas de Europa El grupo Mavea organizó una formación en la que se explicó que ya hay 19 tipos diferentes que hacen paradas en la comarca avilesina

Alejandro L. Jambrina Avilés Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

En las ciudades asturianas como Avilés estamos cada vez más acostumbrados a convivir con las gaviotas. Son unos pájaros que creemos conocer bien, aunque sea de pelearnos con ellos en las terrazas, pero en el color de sus plumajes o la forma de sus picos se esconden detalles que solo un experto es capaz de apreciar. En la comarca avilesina no hay mayores expertos que los integrantes del grupo naturalista Mavea y precisamente ayer organizaron un interesantísimo taller de identificación de gaviotas que fue todo un éxito de participación.

La formación se desarrollo en el aula de interpretación de Zeluán y el encargado de impartirla fue el César Álvarez Laó, uno de los mayores conocedores del entorno de la ría y de las especies que en ella habitan, y que ayer sorprendió a los participantes con un dato muy llamativo. «En la ría de Avilés tenemos registradas todas las especies de gaviotas que se han visto en Asturias, un total de 19, y que representan el 70% de todas las avistadas en Europa».

Este dato se explica, según argumentó Álvarez, «porque estamos en la fachada atlántica y recibimos más gaviotas que en otras latitudes. Tenemos más áreas donde crían especies distintas y nuestros mares son más productivos».

Durante la formación se proyectaron más de cien fotografías de distintos ejemplares de gaviota y el experto de Mavea fue explicándole a los participantes trucos para distinguir «patrones en el plumaje, detalles en la curvatura del pico o en la forma de la frente de cada ejemplar», pistas que en una jornada de avistamiento son fundamentales.

Un avistamiento truncado

Después de la sesión teórica el grupo se desplazó hasta el observatorio de la ensenada de Llodero, «con la mala suerte de que había gente haciendo cosas ilegales, como pescar y estar con perros», lamentó el experto de Mavea. Esta situación hizo que el número de ejemplares de gaviota que se pudieron avistar durante la sesión fuera mucho más reducido de los esperado, aunque la mayoría de participantes estarán hoy en una nueva sesión formativa que se desarrollará en Muniello. «Allí intentaremos que puedan ver todos los ejemplares sobre los que les hablamos», confía Álvarez Laó.

El grupo naturalista Mavea organiza este tipo de talleres y formaciones habitualmente, iniciativas que van anunciando a través de sus redes sociales.