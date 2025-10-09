Le roba bolso a una mujer en Avilés tras amenazarla con unas tijeras en el cuello

LVA Jueves, 9 de octubre 2025, 13:31 Compartir

Una joven fue agredida anoche en el barrio avilesino de Puerta de la Villa, en la zona del supermercado Lidl. La víctima, azafata de profesión según algunas fuentes, se encontraba en la calle sobre la una de la madrugada cuando fue asaltada por un individuo que acabó de robándole el bolso.

En el forcejeo, el agresor sacó un arma blanca, probablemente unas tijeras, y se las puso en el cuello, y aunque no llegó a producirle ningún corte, la mujer sí tiene hematomas como consecuencia de la agresión.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones del robo y la agresión, para tratar de identificar y localizar al agresor.