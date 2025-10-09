El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La zona en la que ocurrieron los hechos.
Sucesos en Asturias

Le roba bolso a una mujer en Avilés tras amenazarla con unas tijeras en el cuello

La víctima fue asaltada anoche; aunque no le produjo ningún corte, sí presenta hematomas

LVA

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:31

Una joven fue agredida anoche en el barrio avilesino de Puerta de la Villa, en la zona del supermercado Lidl. La víctima, azafata de profesión según algunas fuentes, se encontraba en la calle sobre la una de la madrugada cuando fue asaltada por un individuo que acabó de robándole el bolso.

En el forcejeo, el agresor sacó un arma blanca, probablemente unas tijeras, y se las puso en el cuello, y aunque no llegó a producirle ningún corte, la mujer sí tiene hematomas como consecuencia de la agresión.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones del robo y la agresión, para tratar de identificar y localizar al agresor.

