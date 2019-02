Salenor arranca con fuerza Los expositores han hecho un esfuerzo para su presencia en la nueva edición de Salenor. / MARIETA El ambiente del lunes supera las mejores previsiones de la organización FERNANDO DEL BUSTO Martes, 19 febrero 2019, 03:29

Los números son de vértigo, desde los cien expositores de nueve comunidades autónomas, al algo más de un millar de marcas comerciales presentes o los 9.000 profesionales implicados, pero el inicio de Salenor dejó a la Cámara de Comercio, entidad organizadora, la sensación de que la cita bienal arranca con más fuerza que nunca como un referente para todo el sector de la hostelería del noroeste de España. Queda por ver los contactos de hoy y mañana y el trabajo posterior, que es donde se mide el verdadero éxito de una feria.

De momento, Salenor atrajo el interés de debutantes como TGT, una empresa fundada en 1963 y que se ha convertido en la principal distribuidora y productoras de quesos en España, con once fábricas en todo el país, una de ellas en Asturias. Su catálogo dispone de 1.500 variedades de un millar de tipos de quesos.

«Estamos en una época en la que se incrementa el consumo de este producto», comentó Alberto Gamón, gerente de la delegación en Asturias, «se demanda el queso curado, como el manchego y las mezclas». Su presencia en la feria se debe para mantener el contacto con sus numerosos clientes y, lógicamente, ampliar su cartera.

Otro debutante es TecniHoreca, el proyecto donde Marcos del Busto y José Luis Villabrille han trasladado su experiencia en el sector de equipamiento de hostelería. «Queremos crecer en la zona centro sería ideal contar con más ferias así para la economía», comenta Del Busto. Lucharán en un mercado tan exigente como el equipamiento hostelero con «un catálogo con marcas italianas de calidad y un servicio técnico muy fuerte». Durante estos días, presentarán hornos sin salida de humos o ultrarrápidos para hacerse con nuevos clientes.

Pero también acuden viejos conocidos de Salenor, como Montenevado, patrocinadores del concurso de corte de jamón y que han popularizado el mangalica en la comarca. Jorge Suárez, de la delegación asturiana, explica que siempre acuden «con nuevos productos y para mantener el contacto con nuestros clientes». Este año presentan el premio al mejor jamón de bellota de 2018 100% puro. Su presencia ha ido creciendo y este año destaca su reproducción de un cerdo mangalica. En general, se aprecia un esfuerzo de los expositores y organización de su stand.

Otro de los veteranos es Juan Hinojal. Selección Juan Hinojal es una referencia nacional en el vestuario de hostelería con diseño. Ayer recordaba las goteras de los primeros años o los plásticos para proteger a su producto. «Si me dicen que llegaríamos a esto no me lo creo», comenta sobre el crecimiento de Salenor. «Vienes para mantener el contacto con los clientes y presentar nuevos productos, pero hasta que pasa un tiempo nunca lo sabes», asegura. Este año presenta nuevas chaquetas, con un diseño actual y un tejido que le permite ser más ligera y cómoda.

Las empresas locales siempre se han volcado con Salenor, como el caso Grupo Rubín, ocho empresas que distribuyen pescados, carne, productos de hostelería, bebida... Entre sus invitados, se encontraba el cocinero Ángel Camacho, que presentó los secretos de preparar un ceviche de lubina. «La cultura japonesa está en auge y en España existe un producto de calidad», apuntó para animar a quienes quieran preparar este tipo de platos. Su consejo pasa por disfrutar primero del ceviche «en un restaurante que lo sepan hacer para que conozcan a qué debe saber y, posteriormente, aprender. Cada vez hay más escuelas en las que se imparten talleres».