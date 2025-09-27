San Juan y Lorca consagran la comunión del jazz y la poesía, en Avilés

Un enorme Alberto San Juan se metió ayer al público del Teatro Palacio Valdés en el bolsillo con un espectáculo en el que se ... transforma en Lorca, abraza sus versos y los modula al ritmo de una música cómplice. Las buenas críticas anticipaban un gran recital de poesía y jazz, de sentimiento y ritmo, de vida y reflexión que cumplió con las expectativas.

Basado en la conferencia que el poeta ofreció en la Residencia de Señoritas de Madrid en 1930 tras regresar de una estancia en la Universidad de Columbia, la comunión de verso y jazz catapultó emociones. El verso, extraído de siete poemas de 'Poeta en Nueva York', lo puso un San Juan que se nota que vive y siente cada testimonio. La música corrió a cargo de su banda, de Claudio de Casas (guitarra), Pablo Navarro (contrabajo), Gabriel Marijuan (batería) y Miguel Malla (saxo y clarinete). Unos temas que envolvieron cada poema justo en el momento en que había que reforzar intensidad o templar emociones.

'Lorca en Nueva York' era el plato fuerte en esta quinta edición del festival, el más accesible además para todo tipo de público, pero no el único. Porque precisamente ayer, a las puertas del fin de semana, el festival eclosionó en actividades didácticas desde primera hora de la tarde, además de musicales y poéticas, hasta bien entrada la noche. Así, María de Santos, de Yamaha España, mostró la evolución tecnológica de los pianos acústicos modernos y dejó boquiabiertos a los asistentes en la doble sesión que impartió en el Conservatorio Julián Orbón con el Disklavier que 'toca solo'. «Es un instrumento reproductor: registra los movimientos de teclas y pedales y luego los reproduce. Uno se puede grabar a sí mismo o coger rollos de piano antiguos y convertirlo en formato actual para escuchar a compositores del pasado tocar en un instrumento moderno», explicó la responsable del departamento de piano acústico de Yamaha. Hoy será este Disklavier el instrumento del micro-concierto infantil 'El Fantasma Disklavier' que se ofrecerá en el conservatorio en dos turnos, de 12 a 12.45 y de 13 a 13.45 horas.

En paralelo con estas sesiones de Yamaha, la Factoría Cultural celebró un taller de grabados para el 'Fanzine de aforismos'. Covadonga Hernández impartió una doble formación sobre la arquitectura y preparación del fanzine para las impresiones y después la parte del grabado con gomas y gubias. Margarita, Nuria y Darío fueron tres de sus alumnos, las dos primeras son público habitual del festival y no dudaron en sumarse a este taller.

Hubo después recital poético con Paco Castaño, Corina Oproae y Aurora Luque y, ya de noche, concierto de Matteo Paggi & The Giraffes.

Programa del sábado

Hoy, sábado, el programa vuelve a ser intenso con los conciertos de Ray Gelato & Enric Peidro, en la Casa de la Cultura, a las 20 horas, y de Nonet y Daahoud Salim Quintet, a las 22.30, en la Factoría Cultural, como guindas. Para este segundo las entradas están agotadas. Además habrá pasacalles con la Patrulla Dixie (13 horas) por el casco antiguo, una revisita al pop español en la calle Palacio Valdés (13 horas), una clase magistral de voz de Marina Lledó en el conservatorio (18 horas) y el concierto de Gipsy Joe Hot Club, en la plaza Álvarez Acebal, a las 18.30 horas.