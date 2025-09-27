El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María de Santos explicó la evolución del piano en el Conservatorio. P. N.

San Juan y Lorca consagran la comunión del jazz y la poesía, en Avilés

El espectáculo del actor y su banda emocionan al público del Palacio Valdés en un Festival Fiffty-Fifty que encara con mucha música el fin de semana

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00

Un enorme Alberto San Juan se metió ayer al público del Teatro Palacio Valdés en el bolsillo con un espectáculo en el que se ... transforma en Lorca, abraza sus versos y los modula al ritmo de una música cómplice. Las buenas críticas anticipaban un gran recital de poesía y jazz, de sentimiento y ritmo, de vida y reflexión que cumplió con las expectativas.

