El servicio de Formación y Empleo logra 242 contrataciones en el primer semestre de 2025

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El trabajo del personal del servicio de Formación y Empleo ha logrado que, durante el primer semestre de este año, 242 personas hayan firmado un contrato en la ciudad. La mayor parte de las contrataciones, en concreto 175, se alcanzaron gracias al trabajo de orientación laboral, donde se hace un acompañamiento personalizado para buscar la inserción laboral. En este tiempo, 678 personas acudieron a este recurso, de las que 475 lo hicieron por primera vez.

La actividad de agencia de colocación gestionó en los seis primeros meses del año 53 ofertas, lográndose 34 contratos. En total, 209 personas se encuentran inscritas en el servicio.

Otra de las líneas de trabajo es el programa Enfoca talento, orientado a las mujeres. Este año se desarrolló la novena edición con 13 contrataciones, lo que supone el 85 por ciento de los participantes.

Los cursos con compromiso de contratación son otra de las vías del Ayuntamiento para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas desempleadas. Se organizan en colaboración con las empresas, adquiriendo éstas el compromiso de hacer un determinado número de contratos de seis meses de duración como mínimo a los participantes que alcancen un determinado nivel de capacitación.

En lo que va de año se han impulsado tres de estos cursos, firmándose doce contrataciones. También en este semestre, se hicieron ocho contrataciones dentro de los planes de empleo para menores de 30 años que nunca hayan tenido experiencia laboral y a los que se les asegura un contrato de un año de duración.

Además de estas acciones directas, el servicio de Formación y Empleo abrió el pasado mes de abril una convocatoria de subvenciones para que las empresas puedan contratar a desempleados. En lo que va de año, se han presentado diez solicitudes. El plazo de petición se cerrará en octubre.