'Sobre el cielo de Gaza' recaudará dinero en Avilés para familias que sobreviven en la franja Se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, impulsada por la estadounidense Nancy y en colaboración con el bar Te Verso la Boca

Cristina Del Río Avilés Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:19 Comenta Compartir

'Sobre el cielo de Gaza' es el evento solidario que el sábado 25 de octubre se celebrará en el bar Te Verso la Boca de Avilés con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de familias palestinas que viven en la franja de Gaza. A lo largo de todo el día se sucederán diferentes actuaciones de músicos, poetas y actores con el objetivo de atraer al mayor número posible de clientela porque los beneficios íntegros de ese día se destinarán al objetivo del evento.

La propuesta nace de la colaboración entre la estadounidense Nancy, que lleva dos años residiendo en Avilés, y Javier Muñiz, hostelero de Te Verso la Boca. Nancy pasea por la ciudad con un cartel sobre su pecho que rechaza el genocidio del Ejército de Israel en Gaza. Es su forma de espolear conciencias por una situación que le irrita y le impide pensar en otra cosa. Originaria de California, se trasladó hace dos años junto a su marido a Avilés porque no le gustaba ni California ni el Gobierno de Donald Trump. De hecho, repudia que «con mis impuestos, mi gobierno sea el principal responsable de lo que está pasando en Palestina, porque Israel no deja de ser una colonia de Estados Unidos».

Sus ganas de hacer algo, de movilizarse, la llevaron a crear grupos en redes sociales para intentar contactar con palestinos. Aunque estos grupos que intentó habilitar en la red social Facebook fueron cerrados, le dio tiempo a conseguir el contacto de Farid, que vive en Gaza, con el que se comunica por WhatsApp.

No falta información en los medios de comunicación sobre lo que allí está ocurriendo, pero por Farid sabe de primera mano las dificultades para sobrevivir en una ciudad asediada y en vías de destrucción. Nancy y su marido les envían dinero, pero consciente de que es una gota en el océano tratan de conseguir más fondos para llegar a más familias. Por eso, junto a Ana Juan Fraile y a María José Fernández Antuña, dos de sus primeras amistades en Avilés, se colocan los lunes por la tarde en la Plaza de España, junto a una de las entradas al aparcamiento subterráneo, para informar sobre su actividad y las posibilidades de enviar dinero a través de una plataforma de micromecenazgo.

«Repartimos estos folletos en los que explicamos todo. No engañamos a nadie: detrás de esta plataforma hay alguien que se llevará una comisión, pero sabemos que el dinero llega porque Nancy está en contacto permanente con Farid y otras familias pueden ver sus cuentas», explica Ana Juana.

Han pedido licencia para poner una mesa en la Plaza de España y ganar visibilidad para la causa, pero de momento no han tenido respuesta. Por eso esperan que el minifestival que se organizará el sábado 25 sea un éxito. «Nos parece que mandar dinero directamente es la vía para ayudar porque a las organizaciones internacionales las están masacrando y ese dinero es la única forma de que puedan comprar algo en los mercados que hay en la calle», explica.

«Somos una iniciativa ciudadana, pero creemos que podemos hacer algo», suscriben las tres.

Temas

Gaza

Avilés

Israel