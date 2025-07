La spin-off de Satec Alvatross, premiada en Dinamarca por el impacto social del proyecto Satcom La compañía recibió el galardón Tech for Good en el marco del evento DTW Ignite, en el que ya se había destacado también el año pasado

Alvatross recibió el premio Tech for Good en Copenhague.

La compañía Alvatross, una spin-off de la tecnológica Satec que opera desde el palacio de Maqua, ha vuelto a resultar galardonada en el evento STV Ignite celebrado en la capital danesa. Allí ha recibido el premio internacional Tech for Good, que obtiene por segundo año consecutivo, gracias a su papel en el proyecto 'Satcom with an Edge',

Se trata de una iniciativa en la que colaboran otras empresas del sector de las telecomunicaciones y la industria satélite, como Oracle o Airbus, y que trata de asegurar una conexión fiable, automática y de alta velocidad en áreas donde no existe una cobertura tradicional, bien por tratarse de zonas remotas, bien por tratarse de entornos de emergencia.

DTW se ha fijado este año en la tercera fase de este proyecto, valorando el papel transformador de la tecnología en beneficio de la sociedad, y poniendo en valor el compromiso d e la compañía avilesina con una conectividad más inclusiva y accesible para todos.

Su tecnología asegura una conexión fiable y de alta velocidad en áreas remotas o entornos de emergencia

Después de haber concluido con éxito la segunda fase del proyecto, en esta tercera, ahora premiada, se ha trabajado en « la visión de la conectividad de extremo a extremo y el backhaul satelital de los servicios 5G, añadiendo nuevas capacidades». Esto incluye un enrutamiento de tráfico más inteligente para garantizar que los datos sigan la ruta óptima según las necesidades de velocidad y cobertura, y sistemas que facilitan a los clientes el acceso a los servicios sin preocuparse por la complejidad de las diferentes tecnologías de red. Todo ello, además, ofreciendo al usuario final una experiencia «simplificada, sin necesidad de ajustes técnicos ni cambios manuales».

Para ayuda humanitaria

Las aplicaciones del proyecto resultan clave en campos como el de la ayuda humanitaria, las operaciones marítimas, el despliegue de sensores en el campo y otras situaciones críticas donde disponer de una buena conectividad puede resultar clave para salvar vidas o para garantizar el acceso a servicios esenciales.

«Este reconocimiento internacional consolida a Alvatross como una solución moderna, flexible y orientada no solo a mejorar la eficiencia operativa de las empresas de telecomunicaciones, sino también a garantizar el acceso a la conectividad, especialmente en los lugares en los que más se necesita», valora la compañía.